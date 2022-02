CO2-opslag duwt andere groene energievormen uit de ‘markt’ voor subsidies

Boorplaats van het Warmtenet Leeuwarden aan de Nobelweg Beeld Harry Cock

Een hogere reservering voor de zogenoemde SDE++-regeling hoeft het Rijk niet meer geld te kosten, omdat een groot deel van het geld waarschijnlijk niet uitgekeerd hoeft te worden, stelt de de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).

De laatste versie van de SDE++ was slechts 5 miljard euro, terwijl er voor 12 miljard aanvragen zijn gedaan. Vooral CO2-opslag (CCS), zon en restwarmte kregen geld toegewezen, terwijl subsidieaanvragen voor geothermie, zonnewarmte, elektrificatie en duurzaam gas goeddeels sneuvelden. Die lopen hierdoor vertraging op.

Dat is onnodig, omdat veel van het toegezegde geld voor CCS-projecten vermoedelijk nooit wordt uitgekeerd, omdat de kosten van opslag CO2 per ton inmiddels lager zijn dan de CO2-prijs, die afgelopen weekend bijna de honderd euro aantikte. Onder meer Shell en de Rotterdamse haven willen de komende jaren op grote schaal CCS inzetten.

‘Subsidiepot SDE is garantiefonds’

Volgens voorzitter Olof van der Gaag van NVDE, heeft de SDE++ subsidieregeling zich vooral ontwikkeld tot een garantiefonds; de overheid belooft investeerders het verschil uit te keren tussen de CO2-prijs en de kosten van technologieën die CO2-uitstoot terugdringen. Hierdoor kan de pot zonder al te veel risico makkelijk groter worden, zegt Van der Gaag..

Volgens onderzoeksbureau Aurora, dat in opdracht van de NVDE berekeningen heeft uitgevoerd, zou een subsidiepot van 12 miljard euro aan veel projecten kans op succes bieden, waardoor de energietransitie meer vaart krijgt. In 2017 en 2018 was de SDE-pot ook al 12 miljard euro.

Als het kabinet nu niet kiest voor ruimere middelen, loopt met name de warmtetransitie achterstand op, zegt Van der Gaag. ‘Juist hier is versnelling nodig. Al was het maar doordat dit soort projecten de vraag naar aardgas verminderen.’

De Tweede Kamer wil aparte SDE-budgetten voor diverse categorieën. Dat is volgens Van der Gaag een goede manier om ervoor te zorgen dat elke vorm van verduurzaming aan bod komt. ‘Maar dit is voor 2022 nog niet mogelijk. Daarom pleiten we voor een ruim budget, dat door de hoge CO2-prijs waarschijnlijk toch niet helemaal opgebruikt wordt.’

De nieuwe SDE++-ronde wordt naar verwachting in juni geopend.