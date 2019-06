CO2-heffing krijgt gestalte: Planbureau ziet perspectief

Goedemiddag,

Als het nog even zo doorgaat, kan het derde kabinet-Rutte goedgemutst de zomer in. Na het felbevochten pensioenakkoord, lijkt ook de invoering van een CO2-heffing zowaar gestalte te krijgen.

CO2-hefffing op komst

Er was een tijd, nog niet eens zo heel lang geleden, dat invoering van een CO2-heffing voor het bedrijfsleven onbespreekbaar was in de regeringscoalitie. Het was in die dagen dat de oppositiepartijen GroenLinks en de PvdA hun kans grepen om dan maar hun eigen plannen te presenteren. Inclusief het verzoek aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) om de te verwachten effecten grondig door te rekenen.

Maar zoals wel met meer onbespreekbare thema's in deze flexibele coalitie (het kinderpardon, de dividendbelasting) kwam ook rond de CO2-heffing uiteindelijk de ommekeer: het kabinet raakte overtuigd dat klimaatbeleid tot grote verkiezingsnederlagen zal leiden als gewone Nederlanders er relatief meer last van hebben dan de grote bedrijven. Zo diende ook minister Wiebes uiteindelijk enkele varianten van een CO2-heffing in bij het PBL om te laten doorrekenen.

Vandaag is het zover, en het resultaat zal de coalitie voorzichtig tevreden stemmen: financiële rampspoed blijft uit en de voorstellen van het kabinet lijken effectiever dan die van de oppositiepartijen PvdA en Groenlinks. ‘Effectiever’ betekent in dit geval: de benodigde klimaatwinst in combinatie met een zo laag mogelijke kans op het vertrek van energie-intensieve bedrijven. De voorwaarde van met name VVD en CDA was immers steeds dat er geen uittocht van bedrijven naar het buitenland op gang mag komen.

Bovendien lijkt een CO2-heffing in combinatie met de verlaging van de energiebelasting het resultaat te kunnen krijgen waar het kabinet op uit was: de rekening voor gezinnen pakt minder hoog uit dan eerst werd gedacht, vooral voor de lagere inkomens.

Of het inderdaad die kant op gaat, is in de komende dagen en weken nog onderwerp van verwoed intern debat binnen de coalitie. En daarbij zal vroeg of laat ook de mening van PvdA en GroenLinks mee gaan spelen, de twee partijen die sinds vorige week nodig zijn om het kabinet aan meerderheden in de Eerste Kamer te helpen. GroenLinks-leider Klaver staat alvast te trappelen:

De CO2-belasting gaat er komen! Alle informatie ligt op tafel. Nu moet de politiek keuzes maken.



Daarbij moeten we zorgen dat industrie die klimaatdoelen haalt en dat ze als vervuiler gaan betalen voor hun uitstoot. Jesse Klaver

Snel in zwaar weer

Het onterecht stopzetten van de kinderopvangtoeslag van honderden gezinnen in Eindhoven, bracht staatssecretaris Snel van Financiën al in verlegenheid. Nu uit aanhoudende publicaties van Trouw en RTL nieuws blijkt dat de Belastingdienst het onderzoek naar de fouten frustreert, wordt de zaak ook politiek brisant. Woensdag moet Snel zich verantwoorden in de Tweede Kamer

‘Hou de canon uit de klauwen van de partijpolitiek’

‘De discussie over de geschiedeniscanon is ontketend sinds minister Van Engelshoven heeft gezegd dat er meer oog moet komen voor de schaduwkanten van de Nederlandse geschiedenis. Frits van Oostrom, de samensteller van de canon, reageert.

Op komst: namen Mh17-verdachten

Alleen al omdat ze zo sporadisch zijn, wekken de persconferenties van het Joint Investigation Team bij voorbaat grote belangstelling. Woensdag maakt het team vier namen bekend van mensen die betrokken zouden zijn bij het neerhalen van vlucht MH17 in 2014. Dat heeft de Oekraïense onderminister van Buitenlandse Zaken, Olena Zerkal, gezegd tegen persbureau Interfax.

Meldpunt databankfouten

Burgers en bedrijven hebben veel last van verkeerde registraties in databanken van de overheid. Het is bijzonder lastig om die fouten te laten corrigeren. Het kabinet dient daarom een speciaal loket te openen waar fouten kunnen worden gemeld, inclusief de bevoegdheid die fouten ongedaan te maken. Die oproep komt van de Algemene Rekenkamer.

