CNN-verslaggever Jim Acosta krijgt weer toegang tot Witte Huis

CNN-verslaggever Jim Acosta spreekt de pers toe bij het Witte Huis. Beeld AFP

Acosta was de toegang tot het Witte Huis ontzegd na een aanvaring met president Donald Trump tijdens diens persconferentie vorige week. De journalist weigerde na een verbale botsing met Trump, die geen antwoord meer wenste te geven op Acosta’s vragen, zijn microfoon af te geven aan een medewerkster. Het Witte Huis trok vervolgens de accreditatie in die de CNN-verslaggever ongehinderd toegang geeft tot persconferenties.

Rechter Timothy J. Kelly oordeelde dat onduidelijk is of de juiste procedures zijn gevolgd bij het besluit om Acosta te weren. Daarom moet die voorlopig weer toegang krijgen tot het Witte Huis. De verslaggever heeft ‘onherstelbare schade’ geleden, aldus de rechter. Hij verwierp het argument van het Witte Huis dat CNN eenvoudig een andere verslaggever zou kunnen sturen.

Kelly heeft nog geen uitspraak gedaan over de vraag of de grondwettelijke rechten van de journalist zijn geschonden, zoals CNN aanvoert.

Het Witte Huis liet weten dat het zich voegt naar het besluit van de rechter en Acosta weer zal toelaten op persconferenties. ‘Maar we zullen ook verdergaan met het ontwikkelen van regels en procedures om verzekerd te zijn van een eerlijke en ordentelijke pers’, aldus woordvoerster Sarah Sanders in een verklaring.

CNN-verslaggever Jim Acosta komt aan bij het Witte Huis. Beeld AP

Het desbetreffende moment in het Witte Huis, waar CNN journalist Jim Acosta weigert de microfoon terug te geven aan een medewerkster van president Trump. Beeld REUTERS

Stagiaire

De argumentatie van het Witte Huis voor het besluit Acosta te weren veranderde in de loop van de week. Aanvankelijk zei Sanders dat de journalist ‘ongepast lichamelijk contact’ had gemaakt met de medewerkster van het Witte Huis, een stagiaire, toen die zonder succes de microfoon uit zijn handen probeerde te pakken. Getuigen meldden echter dat daarvan geen sprake was geweest.

De versie van Sanders verloor verder aan geloofwaardigheid toen bleek dat door het Witte Huis verspreide video-opnamen van het incident zodanig waren bewerkt, dat Acosta veel agressiever leek te zijn dan hij in werkelijkheid was geweest. Daarna heette het dat de verslaggever ‘onprofessioneel’ was geweest door te proberen de vragensessie te domineren.

Steun Fox News

CNN kreeg steun van rivaliserende nieuwsorganisaties (ook het Trumpgezinde Fox News), die vrezen dat in de toekomst meer journalisten worden geweerd op arbitraire gronden. Toen Acosta vrijdagmiddag het Witte Huis-complex betrad, werd hij begroet door ruim vijftig collega’s.

Trump moet weinig hebben van CNN. Hij beschuldigt de nieuwszender regelmatig van het verspreiden van nepnieuws over zijn beleid. Volgens de advocaat van CNN woog dat mee bij het besluit de accreditatie in te trekken.