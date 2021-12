CNN: Biden besluit tot diplomatieke boycot Olympische Spelen in China

De Chinese vlag nabij de olympische ringen op de Olympic Tower in Beijing. Beeld REUTERS

Met het gebaar wil de Amerikaanse regering protesteren tegen de schendingen van de mensenrechten in China. Er zullen alleen geen regeringsvertegenwoordigers naar Beijing gaan, Amerikaanse atleten mogen wel deelnemen aan de Olympische Spelen.

Het is voor het eerst sinds 1980 dat de VS tot een boycot van de Spelen overgaan. In dat jaar bleven niet alleen de diplomaten weg bij de Spelen van Moskou, maar ook de sporters. President Jimmy Carter kondigde de boycot toen af als protest tegen Sovjet-inval in Afghanistan en de mensenrechtenschendingen onder het Sovjetregime.

Nancy Pelosy

Zowel Republikeinse als Democratische Congresleden, onder wie Nancy Pelosy, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, hadden de laatste tijd bij Biden aangedrongen op een gebaar van protest tegen Beijing.

De maatregel zal ongetwijfeld flinke irritatie wekken in China. Eind vorige maand hielden Biden en de Chinese president Xi Jinping nog een topontmoeting per videoverbinding in een poging te voorkomen dat de onenigheden tussen de twee landen uit de hand lopen.

Maar aan beide kanten klonken harde woorden: Biden bracht het harde optreden van de Chinese autoriteiten in Tibet, Xinjiang en Hongkong ter sprake en kwam op voor Taiwan, terwijl Xi de VS juist waarschuwde zich niet te bemoeien met het eiland dat Beijing beschouwt als een opstandige provincie.

Dreigende toon

De Amerikaanse regering maakt zich ernstig zorgen over de dreigende toon die Beijing de laatste tijd tegen Taiwan aanslaat en het militaire machtsvertoon tegenover het eiland. De afgelopen maanden zijn Chinese gevechtsvliegtuigen regelmatig de defensiezone binnengedrongen die Taiwan rond het eiland heeft ingesteld.

Op andere punten, zoals de aanpak van de klimaatverandering, hebben de twee landen er de laatste tijd blijk van gegeven dat zij wel kunnen samenwerken. Maar een Amerikaanse diplomatieke boycot zal door China vermoedelijk worden opgevat als een teken dat er weinig verschil is met de regering-Trump. Tijdens diens presidentschap verslechterden de betrekkingen tussen de twee landen sterk.