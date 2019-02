CNN benoemt oud-medewerker Trump zonder journalistieke ervaring om verkiezingsnieuws te coördineren

Sarah Isgur toen ze nog werkte voor de voormalige Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney. Beeld AP

De benoeming van Isgur, die in dienst is geweest van verschillende Republikeinse politici, komt een paar dagen nadat Trump CNN er opnieuw van betichtte ‘nepnieuws’ te verspreiden. Tot overmaat van ramp blijkt nu ook dat Isgur de omroep in het verleden partijdigheid verweet en ‘Clinton News Network’ noemde.

‘Dit is ronduit krankzinnig’, twitterde voormalig Obama-functionaris Tommy Vietor nadat het nieuws uitlekte. ‘Waarom neem je in hemelsnaam een rechtse houwdegen in dienst om de politieke verslaggeving van 2020 te overzien? Jullie hebben elke Democraat reden gegeven om te twijfelen aan jullie objectiviteit.’ Ook bij de omroep zou het nieuws als een bom zijn ingeslagen. ‘Dit is een regelrechte ramp’, aldus een verslaggever op de website van de nieuwszender.

Isgur was tot voor kort woordvoerder van Trumps minister van Justitie, Jeff Sessions. In politiek Washington staat ze bekend als een Republikeinse strateeg die fel tegen abortus is en voortdurend Democraten op de hak neemt. Ook vergeleek ze president Obama ooit met president Nixon die in 1974 gedwongen werd om af te treden.

CNN's new political editor is a former Trump official who has never worked in journalism (but who did pledge loyalty to Trump in the Oval Office) https://t.co/iszEfpbPPa pic.twitter.com/RA8MNgLu0d Media Matters

‘Trumps herverkiezing begeleiden’

Isgur, die geen enkele journalistieke ervaring heeft, was drie jaar geleden plaatsvervangend campagnemanager van Carly Fiorina, een van de Republikeinse concurrenten van Trump tijdens de voorverkiezingen in 2016. Allesbehalve een onpartijdige nieuwshoofdredacteur dus die bij een invloedrijke omroep het verkiezingsnieuws in goede banen moet leiden.

CNN, dat verrast is door de stroom negatieve reacties op Isgurs benoeming, weigert te zeggen waarom de omroep een bekende aanhanger van de Republikeinen benoemde op deze post. Net als de andere omroepen, heeft de kabelzender tal van Democraten en Republikeinen onder contract als commentatoren. Maar het is ongekend dat iemand als Isgur zo’n belangrijke journalistieke functie gaat bekleden.

‘Wij hebben een voormalige Trump-regeringsfunctionaris in dienst genomen om onze verslaggeving over zijn herverkiezing te begeleiden’, aldus een CNN-chef op cynische toon op de eigen site.

Who is Sarah Isgur Flores? Alexandria Ocasio-Cortez slams CNN for hiring ex-Trump official https://t.co/Lstv1Ud974 pic.twitter.com/UOftQwCtjY Newsweek

‘Stel linkse figuren’

Aanhangers van Isgur zeggen dat zij nooit een ‘Trumpist’ is geweest. Tijdens de campagne van 2016 bekritiseerde ze de miljardair onder andere omdat hij dreigde Clinton te vervolgen na de verkiezingen. Trump was daarom naar verluidt niet enthousiast toen hij hoorde dat Sessions Isgur had uitgekozen als woordvoerder.

Maar volgens de Washington Post zou ze toch de baan hebben gekregen nadat ze begin 2017, tijdens een onderhoud met Trump in het Oval Office, inging op een eis van hem: haar steun uitspreken voor zijn politieke agenda.

Een nieuwszender die beide politieke kampen moet verslaan, heeft nu een nieuwshoofdredacteur die in 2017 nog ijverig twitterde dat progressief Amerika bestond uit ‘linkse figuren die niet geloven dat u ertoe doet tenzij u instemt met hun politieke denkbeelden.’