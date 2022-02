Clubeigenaar Pieter de Kroon over nachtprotest: ‘We doen iets dat niet legaal is, al vind ik het wel legitiem’

De Chicago Social Club op het Leidseplein in Amsterdam is een van de clubs die op zaterdagnacht opengaan en daarmee boetes riskeren. Beeld ANP

U gaat zelf om 21.00 uur open, met de Chicago Social Club. Hoe gaat deze nacht eruit zien?

‘Ik denk dat het een grote euforische uitbarsting wordt. Mensen hebben al zo lang niet in een club gestaan. In mijn zaak passen zevenhonderd mensen, binnen een uur was het uitverkocht. Er zijn nog 1.700 mensen die ook naar binnen willen. Bij andere clubs gaat het ook zo.

Boetes dreigen: 4.500 euro in Amsterdam, elders zelfs tienduizenden euro’s. Maar de politie zegt wegens een eigen actie niet op te treden, waardoor de boa’s handhaven niet veilig vinden. Wat verwacht u dat er gaat gebeuren?

‘Dat kan ik heel moeilijk inschatten, ik hoop dat burgemeester Halsema mild is. Mijn inschatting is dat het wel los zal lopen, maar het nieuws verandert met het uur. Als we een boete krijgen, alle clubs of een aantal, dan kijken we achteraf met elkaar wat we ermee doen.

‘Het is een beetje naïef om te denken dat de burgemeesters niet zouden reageren. We doen toch iets dat niet legaal is, al vind ik het wel legitiem. Ik neem het de burgemeester niet eens zo kwalijk. Zij krijgt dit ook maar vanuit Den Haag op haar bordje. Daar zien ze nog steeds niet in hoe belangrijk wij zijn.’

Sommige clubeigenaren hebben zich teruggetrokken vanwege de dreigende dwangsommen, onder meer in Maastricht, Leiden, Groningen en Zwolle. Vindt u dat jammer?

‘Heel jammer, maar ik begrijp het. Als het om bedragen van 50 duizend euro gaat en je bent al twee jaar dicht, dan is dat lastig op te hoesten. Ik vind het vooral jammer dat sommige burgemeesters er zo mee omgaan, dat ze niet even meedenken en zeggen: dit is een zwaar getroffen sector, ik gun ze dit wel.’

Het kabinet koerst er op aan om de openingstijden te verruimen tot één uur ‘s nachts. Is jullie protest nog wel nodig?

‘We zijn een nachtclub, we willen mensen in de nacht bedienen. En dan nog: zeg dan gewoon dat je mensen mag binnenlaten tot één uur, en dat er daarna alleen nog een uitgaande stroom is. Het is ook niet veilig om iedereen tegelijkertijd naar buiten te sturen. Dat hebben we dit najaar gedaan, dan stonden er ineens drieduizend mensen op het Leidseplein. Daarom vinden we het ook zo raar dat er niet met ons wordt gepraat.

‘Iedereen weet mijn nummer te vinden, behalve in Den Haag, lijkt het wel. Terwijl wij middenin het nachtleven staan en adviezen kunnen geven. Minister Kuipers zei drie weken geleden: ik ga met de nachtclubs praten. Ik heb nog steeds niets gehoord.’

U ergert zich eraan dat clubs ‘telkens achteraan stonden’ bij versoepelingen. Heeft u er geen begrip voor plaatsen waar mensen dicht opeengepakt staan te dansen anders worden behandeld, gezien het besmettingsgevaar?

‘Jawel. Ik had heus niet verwacht dat we drie weken geleden open mochten. Maar geef ons ten minste perspectief. Er staan momenteel gewoon rijen voor woningen waar illegale huisfeesten worden gegeven. De jeugd zoekt elkaar al op. En tijdens de deltavariant leek het ons ook niet handig als mensen zo dicht op elkaar zouden staan, nu is de situatie anders.’

Wat voor perspectief kan het kabinet dan bieden?

‘Ik zou het als tussenstap niet erg vinden als er wordt gezegd: laat om een bepaalde tijd, twaalf uur of één uur, geen mensen meer binnen, alleen nog naar buiten. En ik wil ook nog wel coronatoegangsbewijzen controleren, als het niet met 1G is (waarbij iedereen een negatieve test moet tonen, red.). Maar dat moet allemaal wel tijdelijk zijn.’

Waarom zou 1G niet werken?

‘Omdat ik denk dat jongeren totaal niet bereid zijn om zich te laten testen. Als zij moeten kiezen tussen een illegaal feest of in de rij staan voor een test voor ze naar de club kunnen, kiezen ze voor het illegale feest. Bovendien is de testcapaciteit helemaal niet groot genoeg.’

Waar vreest u voor als het nachtleven nog langer dicht of beperkt blijft?

‘We zijn natuurlijk bang dat er clubs verdwijnen. En ik vrees voor de mentale gesteldheid van onze jeugd. Die schreeuwen erom weer uit te kunnen gaan en in de omgeving te zijn die wij bieden. We hebben het de hele tijd over de volksgezondheid op gebied van corona. Dat is hartstikke goed, maar de depressiviteit onder jongeren neemt toe en daar moet ook aandacht voor zijn.’