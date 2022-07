Club Diana sluit de deuren: klanten genoeg, maar sekswerkers verkiezen de illegaliteit boven het bordeel

Eigenaar Jan Siemons van seksclub Diana in Zundert. Beeld Arie Kievit

De vrouwen schrokken wel toen hij ze vrijdag bijeen riep met een treurige mededeling. ‘Je zag de koppies wit worden’, zegt eigenaar Jan Siemons (58) zondagochtend. ‘Er was ongeloof. Sommigen lieten een traantje.’ Want na 44 jaar zal Club Diana de deuren sluiten.

De roemruchte seksclub in het Noord-Brabantse Zundert, bekend van de dubbeldekker langs de A16 richting Antwerpen, is niet meer levensvatbaar. ‘Mijn broer en ik stoppen ermee voordat we diep in de schulden zitten’, zegt Siemons tijdens een rondleiding langs de bank waarop de sekswerkers ‘s avonds naast elkaar zitten, het zwembad waar mannen met een vrouw kunnen vertoeven en de kamers met namen als Cleopatra, Minerva en Poseidon, waar de diensten geleverd worden.

Aan de klandizie ligt het niet, zegt hij. Mannen op zoek naar een verzetje - van bouwvakker tot directeur - zijn er namelijk nog genoeg. Het grootste probleem is dat Club Diana nog maar moeilijk vrouwen kan vinden die hun diensten willen aanbieden. En dat heeft niets met de aard van het werk te maken. ‘Illegaal werken is lucratiever.’

Andere seksclubs hebben daar ook last van, zegt André van Dorst van de Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven (VER). ‘De hele sector staat er slecht voor. En dat is deels door de overheid in de hand gewerkt.’

Sauna Diana was jarenlang sponsor van een wielerploeg

Met de sluiting van Club Diana komt een einde aan een opmerkelijk avontuur, dat begon bij Jans ouders. In 1978 richtten Frans en Corry Siemons een seksclub op die ze ‘Sauna Diana’ noemden. ‘Sauna’ vanwege de stoute associaties die dat woord aan de Belgische zijde van de grens opriep, ‘Diana’ omdat ze toevallig vijf neonletters op de kop wisten te tikken die ze mooi vonden. Later bleek dat overigens een prima vondst. In de Griekse mythologie is Diana de godin van de jacht.

Naamsbekendheid kreeg Sauna Diana vooral via de wielrennerij. De drie zonen van Frans en Corry fietsten aanvankelijk bij de plaatselijke wielervereniging. Om de jongens meer comfort te bieden bij wedstrijden, schafte Frans op een dag een Engelse dubbeldekkerbus aan, waarin hij een bad en een keuken bouwde. Het was een ongekende luxe die destijds zelfs voor renners in de Tour de France niet was weggelegd.

Daar bleef het niet bij. In 1986 begon Sauna Diana met de sponsoring van een wielerploeg voor topamateurs. De ploeg reed niet alleen wedstrijden in Nederland en België, maar ook onder meer een ronde in de voormalige DDR en de Trump Tour in de Verenigde Staten - inderdaad, een project van de latere president.

Het binnenzwembad van Club Diana Beeld Arie Kievit

Op de flanken van de wielerbus prijkte een halfnaakte vrouw

Toen de wielerploeg ter ziele ging, verhuurden Frans en Corry hun volgende dubbeldekker aan profploegen die meereden in de Tour de France. Op de flanken van de bus prijkte een afbeelding van een halfnaakte vrouw en de naam van de sauna. Soms bakte Corry aan boord pannenkoeken voor de renners.

Ondertussen bouwden Frans en Corry verder aan het bedrijf. Begin jaren negentig begonnen ze achter het pand met de aanleg van Parc Diana, een weelderige tuin met een vijver, een hagelwit strandje en een Afrikaanse hut. Ook daar konden de klanten zich met de vrouwen terugtrekken.

Na verloop van tijd kwamen ook hun drie zonen in het bedrijf. Eerst Jan, die als profwielrenner vijf keer de Tour de France reed, later ook Marc. Na Marcs overlijden raakte Ruud betrokken. In die tijd was de club zes dagen per week open. Er liepen tien tot vijftien sekswerkers rond.

‘De problemen met de dames’, zoals Jan Siemons het noemt, begonnen bijna vijftien jaar geleden. Tot die tijd kon de seksclub loonbelasting afdragen over het sekswerk zonder daarbij de namen van de vrouwen aan de Belastingdienst door te geven. Dat veranderde in 2008, tot afgrijzen van veel sekswerkers. ‘Als bekend is dat je sekswerker bent’, zegt Siemons, ‘gaan er nog altijd meer deuren dicht dan open.’ Het animo om in een seksclub te werken nam daardoor af.

De voortuin van Club Diana Beeld Arie Kievit

Mede dankzij corona ging prostitutie ondergronds

Corona was een nieuwe dreun. Niet alleen moesten de clubs dicht, ook bleek dat de vrouwen ondanks hun braaf betaalde belastingen niet in aanmerking kwamen voor inkomensondersteuning. ‘Ze zaten zonder geld’, zegt André van Dorst van de VER, ‘maar ze hadden nog wel het nummer van Piet en Klaas in hun telefoon. Ze zijn ondergronds gaan werken.’

De vrouwen ontdekten zo dat illegaal werken ook voordelen heeft, zegt Siemons. ‘Ze vragen een uitkering aan en bieden zich via internet aan. Dan rekenen ze de helft van wat wij rekenen en houden ze meer over. En de overheid laat het gebeuren. Er wordt nauwelijks gehandhaafd.’

‘Zelfs de mooiste bedrijven van Nederland kunnen het daardoor niet meer rooien’, zegt Van Dorst. ‘Bedrijven zoals Club Diana, die hun mensen goed behandelen en alles volgens de regels doen. Dat vind ik treurig. We zijn weer terug bij af. De prostitutie gaat weer de illegaliteit in.’

Rest nog de vraag wat er met het pand en het park gaat gebeuren, nu Club Diana gaat sluiten. Maar dat weten Jan Siemons en zijn broer nog niet. ‘Mijn moeder fantaseerde ooit dat hier ouderen zouden kunnen wonen’, zegt hij. ‘Misschien is dat wat.’

.