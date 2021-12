‘Clown, visionair, industrieel, showman, ploert’: Time verkiest Elon Musk tot persoon van het jaar

Beeld AFP

‘Clown, genie, visionair, industrieel, showman, ploert’: het zijn accurate omschrijvingen voor de man die Joe Biden en Kamala Harris opvolgt als persoon van het jaar. In de jaren daarvoor kregen onder meer Greta Thunberg (2019), Donald Trump (2016) en Angela Merkel (2015) de titel toegekend. Nu dus Musk, want ‘in plaats van één geweldig idee had hij er meerdere’, aldus het gerenommeerde weekblad.

Dat is weinig overdreven. Musk is de pionier en leider van onder meer Tesla (elektrische autofabrikant), SpaceX (ruimtevaartbedrijf), The Boring Company (infrastructuur) en Neuralink (een start-up die computerchips in de hersenen wil ontwikkelen). Dit jaar oversteeg Tesla de waarde van één biljoen. Musk’s eigen vermogen wordt geschat op meer dan 250 miljard, wat hem de rijkste persoon op aarde maakt.

Elon Musk groeide op in het Zuid-Afrikaanse Pretoria, waar hij als frêle mannetje naar eigen zeggen vaak klappen te verduren kreeg. Zijn intelligentie bracht hem ver: al op zijn twaalfde verkocht hij een zelfgeschreven videogame voor 500 dollar. Op zijn zeventiende verhuisde hij naar Canada, later studeerde hij op meerdere plekken in de Verenigde Staten – al blies hij een promotietraject aan het prestigieuze Stanford in Californië na twee dagen af.

Liever joeg hij een ondernemerscarrière na vanuit Silicon Valley. Zijn eerste bedrijf, onlinesoftwareplatform Zip2, verkocht hij op zijn achtentwintigste voor 305 miljoen, waarvan hij er 22 in eigen zak kon steken. Online betaalplatform X.com dat later overging in Paypal, werd in 2002 verkocht voor 1,5 miljard dollar. Het geld van de verkoop stak hij in Tesla.

X Æ A-12

Musk hangt graag de geniale gek uit. Recent verkocht hij drie procent van zijn aandelen omdat zijn Twittervolgers dat van hem verlangden – hij had een poll uitgeschreven. De Britse duiker Vernon Unsworth, die meehielp met het bevrijden van Thaise jonge voetballers die vast waren komen te zitten in een grot, noemde hij ooit een ‘pedo guy’. Twitteren doet hij graag onder invloed van drank en drugs, zo luidt althans de beschuldiging. Zijn zoon kreeg de naam X Æ A-12 (uitgesproken als het Engelse ‘X’).

Time Magazine zegt dat Musk de titel verdient vanwege zijn uitdagende en baanbrekende oplossingen voor existentiële crises. De hoofdredacteur van het weekblad vergeleek hem met luchtvaartpionier Charles Lindbergh, ook een omstreden figuur (in Lindberg’s geval vanwege antisemitisme). Maar evengoed degene die als eerste solo de Atlantische Oceaan overvloog.