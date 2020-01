Clintons oude kwelgeest Kenneth Starr gaat Trump bijstaan in het impeachment-proces

Speciaal aanklager Kenneth Starr getuigt in 1998 bij de voorbereiding voor de afzettingsprocedure tegen president Clinton wegens het Monica Lewinsky-schandaal. Vrijdag werd bekend dat Starr deel gaat uitmaken van het advocatenteam dat president Trump gaat verdedigen bij het impeachmentproces in de Senaat. Beeld AFP

Een andere opvallende naam in Trumps advocatenteam is die van Alan Dershowitz. De bekende liberale rechtsgeleerde maakte eerder onder meer deel uit van het team dat de voormalige football-ster O.J. Simpson uit de gevangenis wist te houden na de moord op diens ex-vrouw. Dershowitz nam het tijdens het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller wel vaker op de televisie op voor Trump. Dershowitz stond eerder, net als Kenneth Starr, Jeffrey Epstein bij.

Trumps team komt onder leiding te staan van Witte Huis-advocaat Pat Cipollone en Jay Sekulow, de persoonlijke advocaat van Trump. Maar vooral de benoeming van Clintons kwelgeest Kenneth Starr is opvallend. Hij leidde het onderzoek naar het schandaal rond Monica Lewinsky dat tot de afzettingsprocedure tegen president Clinton leidde.

‘Hoofd van de sekspolitie’

Starr ging zo fanatiek achter Clinton aan wegens diens affaire met Lewinsky dat hij destijds spottend het ‘hoofd van de sekspolitie’ werd genoemd. Zijn rapport zat zo vol expliciete beschrijvingen van de ontmoetingen tussen de president en de stagiaire dat menigeen het met rode oortjes las. Maar het impeachmentproces liep op niets uit: de Senaat sprak president Clinton vrij.

Achteraf leek Starr ietwat spijt te hebben van zijn klopjacht op Clinton, die begon met een onderzoek naar een schimmige vastgoeddeal waarbij de Clintons betrokken zouden zijn geweest. Toen daar niets uitkwam, wierp Starr de hengel wat verder uit en kwam hij bij Lewinsky uit. Enkele jaren geleden prees hij Clinton echter als ‘een van de meest begaafde politici’ van zijn generatie. Starr werd later bij de Baylor Universiteit uit functie gezet nadat de universiteit verkeerd was omgegaan met beschuldigingen tegen sporters van seksueel geweld.

Robert Ray volgde Starr op nadat deze het bijltje erbij neer had gegooid na Clintons vrijspraak in de Senaat. Ray overwoog na het vertrek van Clinton uit het Witte Huis een aanklacht tegen hem in te dienen wegens meineed of belemmering van de rechtsgang. Maar hij zette een punt achter de affaire in ruil voor een bekentenis van Clinton dat hij ‘opzettelijk’ had gelogen over zijn affaire met Lewinsky.