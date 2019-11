Clinton flirt openlijk met nieuwe kandidatuur om Trump te verslaan: ‘Zeg nooit nooit’

Hillary Clinton tijdens een bijeenkomst in New York. Beeld AP

‘Zeg nooit nooit’, aldus Clinton, die heel goed weet dat elke opmerking over een nieuwe kandidatuur gevoelig ligt, in een BBC-interview. ‘Ik sta onder enorme druk van een heleboel mensen om erover na te denken. Maar op dit moment is het absoluut niet het plan.’

De uitlating van Clinton, die in 2016 zo’n drie miljoen meer stemmen kreeg dan Trump, komt net nu nog twee Democratische kandidaten overwegen zich ook in de strijd te werpen. Ook rijst steeds meer de vraag of voormalig vicepresident Joe Biden, tot voor kort nog de koploper, weet stand te houden. Door de opmars van senator Elizabeth Warren neemt de kans toe dat de Democraten een progressieve kandidaat zullen kiezen die echter weinig kans maakt tegen Trump.

Met name een eventuele kandidatuur van miljardair Michael Bloomberg dreigt de positie van Biden als de belangrijkste centrumkandidaat nog verder te ondergraven. Bloomberg, oud-burgemeester van New York, trof vorige week de eerste voorbereidingen om zich kandidaat te stellen. Net als Biden, vist hij in dezelfde vijver van gematigde Democratische kiezers die niets moeten hebben van de te ‘linkse’ plannen van Warren en haar collega-senator Bernie Sanders.

Voormalig vicepresident Joe Biden op campagne in New Hampshire. Beeld AP

Opening voor Clinton

Mocht Bidens positie steeds meer in gevaar komen, dan kan dat een opening bieden voor Clinton. Met de opmerking dat ze ‘op dit moment’ niets overweegt, heeft de oud-minister de deur niet definitief dichtgegooid. ‘Ik heb een verantwoordelijkheid’, aldus Clinton, die zegt vaak na te denken wat voor een president ze zou zijn geweest. ‘Ik kreeg meer stemmen, maar ik verloor van de huidige president. Ik wil ervoor zorgen dat hij met pensioen gaat.’

Opmerkelijk is dat Clinton de uitspraak doet nadat haar bondgenoten en zelfs haar man, oud-president Bill Clinton, openlijk speculeerden over een nieuwe kandidatuur. Hoewel een groot deel van de partijtop al sinds 2016 zegt dat het tijd is voor een nieuw gezicht, zei Clintons achterban dat ze niets uitsluit. ‘Ik denk dat ze er lang en goed over zal nadenken als ze dacht dat ze de beste kansen heeft om Trump te verslaan’, aldus Clintons voormalige topadviseur Philippe Reines onlangs.

Ook Bill Clinton liet zich niet onbetuigd. In plaats van duidelijk een nieuwe kandidatuur uit te sluiten, ontweek de voormalige president de vraag. ‘Wellicht stelt ze zich kandidaat voor wat dan ook, of misschien niet’, aldus Bill Clinton dagen nadat de uitspraak van Reines al tot gefronste wenkbrauwen had geleid. Hierop volgde een oud-adviseur van de president, Dick Morris, die zei dat Hillary zich dolgraag in de Democratische race zou willen werpen.

Burgemeester Pete Buttigieg van het stadje South Bend, dat zo'n 100 duizend inwoners telt, gaat nu aan kop in Iowa. In een peiling verslaat hij alle gevestigde politici, van Joe Biden tot de senatoren Elizabeth Warren en Bernie Sanders. Iowa geeft in februari het startsein voor de Democratische voorverkiezingen. Beeld AP

Opmars Pete Buttigieg

Morris: ‘Ze is echter huiverig omdat ze zich realiseert dat het een slecht moment is. Ze moet wachten tot Biden uit de race stapt, want het is nu immers zijn beurt. Maar als hij weg is, biedt dat een opening voor haar.’ Hoe onvoorspelbaar de Democratische race is, blijkt uit een nieuwe peiling die laat zien dat de burgemeester van het kleine stadje South Bend, Pete Buttigieg, nu aan kop gaat in Iowa. Dit is de staat die de Democratische voorverkiezingen aftrapt, in februari. Hierop volgt New Hampshire.

Net als Biden, die in Iowa op de tweede plaats staat gevolgd door Warren, is Buttigieg een centrum-kandidaat. Een overwinning in Iowa kan Buttigieg momentum geven en van hem een serieuze kandidaat kunnen maken. Biden staat echter, voorlopig tenminste, veel sterker in de staten die na Iowa en New Hampshire volgen. De oud-vicepresident heeft dit vooral te danken aan zijn sterke aanhang onder het zwarte electoraat en arbeiders.

Bidens strategie is erop gericht om begin maart op Super Tuesday, wanneer 14 staten tegelijk stemmen, een flinke stap te zetten richting de nominatie. Hij moet dan wel hopen in de komende weken dat Bloomberg en Clinton zijn feestje niet verpesten. Bloomberg, die ook niets moet hebben van de progressieve plannen van Warren en Sanders, zou nu overwegen Iowa en New Hampshire over te slaan. Pas daarna zou hij zich in de strijd willen werpen.

Prominente Democraten, die Clinton in 2016 nog van harte steunden, hopen dat ze de verleiding weerstaat om aan de race mee te doen. ‘Het zou een grote fout zijn', aldus de Democratische senator Martin Heinrich. ‘Absoluut niet', zegt zijn collega Joe Manchin onverbiddelijk over een derde presidentskandidatuur van Clinton sinds 2008.