Clinton bekritiseert Johnson om ‘achterhouden’ rapport over Russische invloed op Brexit

Boris Johnson in 2017 in Moskou. Beeld REUTERS

Tegenover de BBC noemde Clinton het ‘onbegrijpelijk en schandelijk’ dat de Britse regering het rapport pas wil publiceren na de verkiezingen op 12 december.

Het gaat om een rapport van de commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van het Britse parlement (vergelijkbaar met commissie Stiekem in Nederland). Het document is gebaseerd op informatie van de Britse inlichtingendiensten over de vraag in hoeverre de Russen hebben geprobeerd de uitkomst van het Brexitreferendum en de parlementsverkiezingen van 2017 te beïnvloeden.

Clinton is uiteraard gebeten op dit onderwerp omdat ze ervan overtuigd is dat de Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 haar het Witte Huis hebben gekost. Volgens haar zitten de Russen nog steeds te roeren in de Amerikaanse politiek en lijdt het geen twijfel dat ze dat ook in andere landen doen.

DDoS-aanval

De Labour-partij meldde dinsdag dat zij het slachtoffer was geworden van een cyberaanval, onder meer vanuit Rusland. Het ging om een zogenoemde DDoS-aanval waarbij wordt geprobeerd het computersysteem plat te leggen door het te overspoelen met enorme aantallen aanvragen. Volgens een woordvoerder mislukte de aanval, maar er waren wel storingen, onder meer bij een site waarop activisten van de partij campagnemateriaal voor de verkiezingen kunnen downloaden. ‘Als dit laat zien wat ons te wachten staat bij de verkiezingen, maak ik me ernstig zorgen’, reageerde Labour-leider Jeremy Corbyn op het nieuws.

Britse kiezers hebben volgens Clinton gezien de komende verkiezingen het recht te weten wat er in het rapport staat. Ze vroeg zich af waarom de regering-Johnson weigert het rapport nog vóór de verkiezingen vrij te geven, hoewel het al bijna een maand bij Downing Street 10 ligt.

Verwacht werd dat het rapport eind vorige maand al zou worden gepubliceerd, maar de regering-Johnson zegt dat ze meer tijd nodig heeft om het rapport te bekijken. Dat leidde tot felle kritiek van Dominic Grieve, de voorzitter van de commissie. Grieve, een een tegenstander van de Brexit die onder Johnson uit de Conservatieve partij is gezet, wijst erop dat dergelijke rapporten doorgaans binnen tien dagen door de regering worden vrijgegeven.

Grieve klaagt dat alle betrokken ministeries hun fiat hebben gegeven voor de publicatie van het rapport, maar dat het door het kantoor van premier Johnson wordt tegengehouden.

‘Politiek gemotiveerd’

Ook Emily Thornberry, schaduw-minister van Buitenlandse Zaken in de Labour-partij, had kritiek. Volgens haar was het duidelijk een ‘politiek gemotiveerd’ besluit om het rapport tot na de verkiezingen achter te houden. Zij suggereerde dat de regering kennelijk iets te verbergen heeft over de mogelijke banden tussen de brexiteers, de Conservatieve Partij en Moskou.

Volgens The Sunday Times noemt het rapport een aantal Russische zakenlieden die geld aan de Conservatieve Partij hebben gedoneerd, maar het is onduidelijk om wie het gaat en of zij banden hebben met het Kremlin.

Volgens critici heeft de regering-Johnson zichzelf een slechte dienst bewezen door het document achter te houden. Zij betwijfelen of het rapport werkelijk explosieve informatie bevat die de Conservatieve partij in verlegenheid zou kunnen brengen.