Claudia de Breij schrijft persoonlijk boek over prinses Amalia

Prinses Amalia bij Paleis Huis ten Bosch. Beeld ANP

Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). De Breij heeft deze zomer met prinses Amalia gesproken over haar schooltijd, liefde voor muziek en toekomstige rol als opvolger van koning Willem-Alexander. Ook vertelt ze over haar passie voor paarden en paardensport.

Het boek van De Breij sluit aan bij eerdere publicaties over troonpretendenten die de leeftijd bereiken waarop zij grondwettelijk het koningschap kunnen overnemen. Voorafgaand aan de 18de verjaardag van Willem-Alexander, toen schoolgaand in Wales, schreef Renate Rubinstein in 1985 een portret van de prins. Zij was als schrijver bekend van haar columns onder het pseudoniem Tamar in het weekblad Vrij Nederland.

Aanvankelijk gaf Rubinstein de opdracht van de RVD terug en werd dichter Judith Herzberg gepolst. Na enige bedenktijd stemde ze alsnog in. Haar voorwaarde dat zij de prins wilde ontmoeten in gezelschap van haar jonge neef Maurits Rubinstein werd ingewilligd. Hij was een leeftijdgenoot van Willem-Alexander en zou beter begrijpen wat een 18-jarige bezighield. Het boek verscheen onder de titel Alexander en werd een bestseller. ‘Zonder Maurits was er niets van terechtgekomen’, schreef Rubinstein er later over.

Bij de 18de verjaardag van de latere koningin Beatrix in 1956 maakte auteur Hella Haasse een geschreven portret van de toenmalige prinses. Zij zou Beatrix later nog een keer interviewen, voor een televisieportret in 1988 ter gelegenheid van haar 50ste verjaardag.