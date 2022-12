Clash der titanen

Apple en Twitter botsen. Niet over de vrijheid van meningsuiting, zoals Elon Musk doet voorkomen. Maar over geld, natuurlijk.

Het is hommeles in Silicon Valley. De rijkste persoon ter wereld (Elon Musk) staat lijnrecht tegenover het waardevolste bedrijf ter wereld (Apple). Nu kruisen topmannen van grote techbedrijven wel vaker de degens vanwege conflicterende belangen, maar het interessante aan de ruzie tussen Musks Twitter en Tim Cooks Apple is dat deze deels in alle openbaarheid wordt uitgevochten, op Twitter uiteraard. Deels? Ja, het publiek krijgt alleen de oprispingen van Musk mee. Tegenpool Cook houdt zich wijselijk op de vlakte.

Apple has mostly stopped advertising on Twitter. Do they hate free speech in America? — Elon Musk (@elonmusk) 28 november 2022

Wat is er allemaal aan de hand? De serie tweets die Musk de afgelopen dagen aan Apple wijdde, vertroebelt het beeld nogal. Maandag liet de eigenaar van Twitter weten dat Apple bijna geheel zou zijn gestopt met adverteren op Twitter. ‘Hebben ze een hekel aan vrijheid van meningsuiting?’, hield Musk zijn volgers een niet onderbouwd maar vooral nogal sleets geworden verwijt voor. Een uur later meldde Musk dat Apple zou hebben gedreigd Twitter uit zijn App Store te verwijderen, ‘maar ons niet vertelt waarom’. Eerder al dreigde Musk zelf een telefoon te gaan maken als Google en Apple hem dwarszitten. Zijn vele fans weten nu al zeker dat deze niet bestaande Musk-phone op alle vlakken beter zal zijn dan een iPhone.

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why — Elon Musk (@elonmusk) 28 november 2022

Een dag later ging Musk vrolijk verder op het de-vrijheid-van-meningsuiting-wordt-bedreigd-orgel: zijn strijd met Apple heeft niets minder als inzet dan de ‘toekomst van de beschaving’. Als vrijheid van meningsuiting door Apple wordt ondermijnd, blijft er niets anders over dan tirannie, aldus de wispelturige miljardair.

This is a battle for the future of civilization. If free speech is lost even in America, tyranny is all that lies ahead. — Elon Musk (@elonmusk) 29 november 2022

Alhoewel Apple niet heeft gereageerd, is toch wel iets duidelijk. Natuurlijk gaat het helemaal niet om vrijheid van meningsuiting. Als Apple om wat voor reden dan ook besluit om niet langer op Twitter te adverteren (waarmee het trouwens een hele trits aan andere bedrijven zou volgen die geen zin hebben om in een omgeving van haat en desinformatie te staan) of zelfs zou besluiten de app met het vogeltje uit zijn appwinkel te verwijderen, dan is de vrijheid van meningsuiting niet in het geding.

De kans is groot dat het dispuut doodgewoon over geld gaat. Adverteerders lopen bij bosjes weg bij Twitter, wat Musk meer dan ooit noopt andere inkomstenbronnen aan te boren. Tegen betaling van 8 dollar per maand kunnen twitteraars een blauw vinkje kopen. Toen deze dienst eerder deze maand in allerijl werd geïntroduceerd, liep dat op totale chaos uit. Binnenkort volgt een nieuwe poging.

Volgens nieuwssite Platformer probeert Musk deze maandelijkse betaling buiten de app te laten lopen, waarmee hij zich de toorn van Apple op de hals haalt. Apple verdient immers geld (tot 30 procent van elke aankoop) aan dit soort betalingen. Door deze verplichte commissie te omzeilen zou Twitter de voorwaarden van Apple schenden, iets waarover ook andere bedrijven als Spotify en Epic Games al diverse keren met Apple botsten en waarvoor Apple door de Europese Commissie op de vingers werd getikt.

Uiteindelijk is het een uiterst relevante discussie over macht, en dus geld. Maar dat doet het minder goed op Twitter dan de holle roep om vrijheid van meningsuiting. Of wordt de soep wellicht toch niet zo heet gegeten en liet Musk zich gewoon weer eens gaan? Voorlopig lijkt de kou uit de lucht te zijn, want alle opgewonden tweets over vrijheid van meningsuiting in tirannie werden later ineens gevolgd door een bedankje van Elon aan Tim: dank voor de mooie rondleiding op het Apple-hoofdkwartier! En: het was allemaal één groot misverstand. Voor nu althans, want in de wereld van Musk kan morgen alles weer anders zijn.