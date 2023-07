Citroengeur, nepratten, vuilnisbingo: gemeente Den Haag probeert met psychologische trucs de afvalcrisis te bezweren

Afval naast de container, ratten smullen ervan. Beeld ANP / ANP

Nergens in Nederland zijn de afvalproblemen zo groot als in Den Haag. De problemen concentreren zich vooral rondom de bijna zevenduizend ondergrondse restafvalcontainers die de stad telt. Den Haag geeft bijna 8 miljoen euro per jaar uit om ‘bijplaatsingen’ – vuilnis dat náást de containers wordt gedumpt – aan te pakken. ‘De ratten zijn zo doorvoed dat ze vaak zo groot zijn als katten’, stelde gemeenteraadsfractie Hart voor Den Haag.

Van alles werd al geprobeerd om de crisis aan te pakken. Er kwamen hogere boetes, cameratoezicht en publiekscampagnes. Containers hebben tegenwoordig sensoren die een signaal afgeven als een container vol is, zodat de ophaaldiensten extra kunnen rijden. In veel wijken prijken naast de afvalbakken bordjes met waarschuwende woorden in het Nederlands (‘Dit is niet normaal!’), Engels (‘This is not normal!’) en Pools (‘To jest nienormalne!’). Maar het probleem bleef.

Over de auteur

Abel Bormans is mediaverslaggever van de Volkskrant. Hij was een van de drie journalisten die schreven over de misstanden bij De wereld draait door.

Nu zoekt de gemeente de oplossing buiten de gebaande paden. Vorige week stuurde buitenruimte-wethouder Arjen Kapteijns (GroenLinks) een meerjarig actieplan (‘Aanvalsplan afval’) naar de gemeenteraad, met daarin een reeks psychologische experimenten bedoeld om bijplaatsers een duwtje in de goede richting te geven.

Van frisse geur tot afvalquiz

Zo moet een opstijgende citroengeur rond containers ertoe leiden dat bewoners hun vuilniszak op correcte wijze ‘deponeren’. ‘Een frisse citroengeur wordt door veel mensen geassocieerd met reinheid, frisheid en schoonmaken, wat schoon gedrag kan bevorderen’, aldus het actieplan. De frisse geur wordt verspreid door een speciale toevoeging aan het schoonmaakmiddel waarmee de containers worden gereinigd.

Ook overweegt de gemeente bewoners tot goed gedrag te verleiden met een ‘vuilnisbingo’. De exacte manier moet nog worden uitgedacht, schrijft de gemeente, maar het noteren van postcode en huisnummer op een speciale zak die in de container gaat, behoort tot de mogelijkheden. Een aantal ingeleverde vuilniszakken – en een portie geluk – kunnen dan een supermarktvoucher of een etentje in een lokaal restaurant opleveren.

Een afvalquiz wordt ook als optie verkend. Men moet zich niet afvragen óf het afval in de bak gaat, is de achterliggende psychologie, maar in welke. Daarom wil de gemeente experimenteren met quizvragen. Op de verschillende containers worden verschillende antwoorden zichtbaar. De vragen krijgen een ‘Haags tintje’.

Voorbeeld: ‘Welke voetballer is de beste? A) Ronaldo, B) Messi of C) Aatsjûh?’ Alleen heel jonge inwoners of import-Hagenezen zullen het wagen om de zak níét aan de bak met daarop de legendarische ADO-verdediger Aad Mansveld te overhandigen.

Verder denkt de gemeente ook nog aan ‘nepratten en -meeuwen’ die opduiken na bijplaatsingen, ‘antropomorfe’ vuilniszakken (zakken met een gezichtje erop zodat ze humaner worden behandeld) en speciale ‘peukenzuigers’, waarmee sigarettenstompjes eenvoudiger kunnen worden opgeruimd. Alles om ‘Napels aan de Noordzee’ voortaan gewoon weer de Hofstad te kunnen noemen.