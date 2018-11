Chroom-6 gevonden in oude verflaag Nijmeegse Waalbrug

Deelnemers wandelen over de Waalbrug op de eerste dag van de 101e editie van de Nijmeegse Vierdaagse. Beeld ANP

De Waalbrug, die in 1936 door koningin Wilhelmina werd geopend, staat voor een grondige opknapbeurt. Het betonnen rijdek wordt vervangen. Verder wordt de brug opnieuw geschilderd en de constructie verstevigd. Het project is begroot op 36,5 miljoen euro en wordt uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat.

Eigenlijk zou het werk afgelopen zomer al beginnen, meteen na de Vierdaagse, en volgend jaar worden afgerond. Maar het begin van de werkzaamheden werd uitgesteld wegens nader onderzoek. Nu blijkt dat daarbij dus chroom-6 is gevonden.

Geen gevaar voor gebruikers

Het gebruik van chroom-6 is sinds 1994 verboden in Nederland, omdat het gevaar oplevert voor de gezondheid. Op dit moment lopen gebruikers van de Waalbrug geen gevaar, benadrukt een gemeentewoordvoerder. Dat ontstaat pas als de oude verflaag wordt afgeschuurd of weggestraald en het chroom-6 in de lucht komt.

Voor het verwijderen van chroom-6 zijn speciale voorzorgsmaatregelen vereist. Werknemers die de verf weghalen moeten speciale pakken dragen, werkplekken moeten worden ingepakt om te voorkomen dat de stof zich verspreid.

Eerder dit jaar ontstond ophef toen bleek dat Defensie jarenlang verf gebruikte die chroom-6 bevatte, terwijl al sinds 1973 bekend is dat dit risico’s oplevert voor de gezondheid. Het spul werd onder meer gebruikt als grondverf voor helikopters, vliegtuigen en tanks.

Excuses

Defensiemedewerkers die met chroom-6 hebben gewerkt, maken onder meer melding van afbrokkelende tanden. Begin deze maand maakte staatssecretaris Barbara Visser van Defensie bekend dat tot nu toe 923 duizend euro is uitgekeerd aan slachtoffers van het werken met chroom-6. Zij bood daarbij ook haar excuses aan.

In Tilburg speelt een zaak van bijstandsgerechtigden die in de periode 2004-2011 in het kader van een reïntegratieproject oude verf van treinen moesten schuren. Die verf bevatte ook chroom-6.

Over de Nijmeegse Waalbrug rijden dagelijks bijna 50 duizend auto’s. De brug sluit aan op de A325, de belangrijkste verbindingsweg tussen Nijmegen en Arnhem. Tijdens de renovatie blijft de brug gedeeltelijk toegankelijk voor verkeer.