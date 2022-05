Christine Teunissen doet examen: ‘Juist nu is bronnenonderzoek van cruciaal belang’

Christine Teunissen wordt beëdigd als lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Dieren. Beeld Bart Maat / ANP

Ondanks haar achtergrond in sociale geschiedenis slaat Christine Teunissen vol zenuwen het examenboekje open. ‘Vraag één’, leest ze voor: ‘geef een reden waarom Koning Willem II in eerste instantie het voorstel van minister Thorbecke afwees, maar later toch de grondwet wijzigde?’

Teunissen ontspant. Koning Willem II kent ze. Toen ze senator in de Eerste Kamer was, keek ze dag in dag uit tegen zijn staatsieportret aan dat boven de voorzittersstoel hangt. ‘Onder het bewind van koning Willem II had de Staten Generaal nauwelijks zeggenschap’, zegt ze. ‘Maar hij werd bang dat hij zijn macht zou verliezen en werd van de ene op de andere dag revolutionair.’

Nu heeft Teunissen de smaak te pakken. Bij veel vragen hoort een bronnenonderzoek, merkt ze tevreden op. Leerlingen moeten antwoord geven aan de hand van een spotprent, poster of ingezonden brief. Cruciaal, vindt ze. ‘In tijden van nepnieuws, propaganda en twijfelachtigheid moeten leerlingen getraind worden om zich af te vragen van wie een bron is en met welke bedoeling die is gemaakt.’

Ook van levensgroot belang in 2022: vragen over de Koude Oorlog. Bijvoorbeeld die over de Hongaarse opstand in 1956. Het Westen steunde de opstand niet, omdat het geen oorlog wilde riskeren met de Sovjet-Unie. Teunissen: ‘Een directe parallel met nu. Met zulke kennis begrijpen jongeren beter welke overwegingen westerse landen maken om Oekraïne te helpen.’

‘Ik heb zoveel respect voor de leerlingen die de kennis van al die uiteenlopende onderwerpen zo scherp in hun hoofd hebben zitten’, zegt Teunissen als ze de laatste vraag heeft beantwoord. Al zouden er wat haar betreft nog een paar onderwerpen bij moeten: emancipatiebewegingen en kolonialisme, die komen niet aan bod, ‘terwijl juist dat zo sterk doorwerkt in de huidige tijd’.

Tip voor het eindexamen scheikunde Je kunt er vergif op innemen dat er in het havo-examen scheikunde van maandag een vraag over duurzaamheid zit, zegt docent Wouter Renkema, medeoprichter van de website www.scheikundehavovwo.nl. ‘Hoe kun je energie opslaan? Hoe werkt de accu van een elektrische fiets? Denk bij het beantwoorden van zo’n vraag niet te moeilijk na. Vaak willen de examenmakers hetzelfde horen als bij de examenvragen die je geoefend hebt, maar hebben ze de vraag gewoon in een andere context gegoten.’