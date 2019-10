Christina Fernandez de Kirchner is terug, nu als vicepresident van Argentinië

De nieuwe president Alberto Fernandez steekt de handen in de lucht. Op de achtergrond de afbeelding van Christina Fernandez de Kirchner. Beeld EPA

Duizenden aanhangers juichten op straat toen het nieuws bekend werd, maar tegelijkertijd houden de markten hun adem in. Ondanks pogingen van de voormalige conservatieve president Mauricio Macri om het vertrouwen in Argentinië te herstellen, staat het land aan de rand van de economische afgrond: de inflatie is 55 procent, de deviezenvoorraad is gekrompen, en de buitenlandse schuld hangt als een molensteen om de nek.

De vrees is groot dat Fernandez en Kirchner het land nog een eindje verder in de modder weten te drukken, bijvoorbeeld door weer een genereus subsidiesysteem voor de armen op te tuigen, dat onder de vorige president juist was afgebouwd.

Macri hoopte zijn beleid door te kunnen zetten, maar volgens analisten maakte hij geen schijn van kans. Vanwege de recessie, de schuldencrisis en de enorme inflatie zijn de afgelopen twee jaar enorm zwaar geweest voor de Argentijnen, en zou geen enkele zittende president een kans hebben gemaakt.

Autoritaire populist

Kirchner speelt al jaren een belangrijke rol in de Argentijnse politiek. Haar ster als charismatische First Lady rees toen haar echtgenoot Nestor Kirchner van 2003 tot 2007 president was. Zij volgde hem op (in 2010 is haar man overleden), en bleef tot het einde van haar tweede termijn in 2015 aan de macht. Volgens critici was ze echter een autoritaire populist die het land bijna bankroet deed gaan, en zij moet nog terechtstaan voor belangenverstrengeling, witwassen en zelfverrijking. Kirchner zelf ontkent ooit iets verkeerd te hebben gedaan.

Investeerders hopen dat Alberto Fernandez, die als minder radicaal te boek staat, als president de hand op de rem weet te houden. Het is echter niet bekend welke plannen hij heeft om de economie weer uit het slop te trekken en het vertrouwen in het land te doen groeien.