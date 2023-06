Christian Selig, de appgoeroe die onbedoeld het boegbeeld werd van een internetoorlog

De verkoopafdeling van Reddit op het hoofdkantoor in San Francisco. Beeld Michael Macor / The San Francisco Chronicle via Getty

Vers afgestudeerd als software-ontwikkelaar, met een stage bij Apple achter de rug, besluit de Canadese twintiger Christian Selig zichzelf uit te dagen door een app te bouwen: Apollo. Hiermee kunnen iPhonegebruikers door het immense internetforum Reddit struinen. Hij weet dan nog niet dat dit zijn leven ‘voorgoed zou veranderen’, zoals hij op Reddit schrijft.

Met meer dan 50 miljoen dagelijkse bezoekers is Reddit het grootste internetforum ter wereld (Chinese fora uitgezonderd). Het bestaat uit honderdduizenden subreddits; groepen waar mensen samenkomen om hun breiwerkjes te laten zien, te discussiëren over Lord of the Rings, (blote) foto’s van zichzelf te delen of te vragen of het gemeen is om tegen je vriendin te zeggen dat ze naar de sportschool moet. Maar in 2014, als Selig Apollo bouwt, surf je er met een iPhone nog niet echt lekker doorheen. Zijn app maakt dat proces een stuk prettiger.

Apollo is een succes. Vanaf het begin is Selig fulltime bezig met het runnen van Apollo, dat na acht jaar zo’n 2 miljoen gebruikers heeft. Tot hij begin april plots een telefoontje van Reddit krijgt: hij moet gaan betalen voor de data die hij van Reddit schraapt om zijn app te laten draaien. En fors ook. Het gaat hem 20 miljoen dollar per jaar kosten, becijfert hij. Tijd voor een reddingsoperatie is er niet: de tarieven gaan vanaf juni al in. ‘Dan moet ik er mee stoppen’, maakt hij bekend op Reddit. Zijn volgers ontploffen.

Gratis arbeid

Reddit is een platform met een fanatieke kern: mensen die zelf subreddits beginnen, waar ze als beheerder zelf regels opstellen en handhaven, ruzies sussen en ongepaste berichten verwijderen. Dat doen ze allemaal vrijwillig – bedrijven als TikTok en Facebook hebben hier tienduizenden mensen voor in dienst. Ze verrichten voor zo’n 3,4 miljoen dollar aan gratis arbeid per jaar, schatten onderzoekers van de Northwestern University in Illinois.

Over de auteur

Simoon Hermus is techredacteur voor de Volkskrant. Ze schrijft onder meer over big tech, a.i., sociale media en games.

Selig wordt het gezicht van de opstand die onder beheerders en gebruikers van het platform uitbreekt. Bij het aankondigen van de nieuwe regels klinkt al gemor, maar als ceo en oprichter Steve Huffman besluit tot een AMA (Ask Me Anything, een format op Reddit waarbij prominente figuren zich het hemd van het lijf laten vragen), escaleert de situatie. Hij reageert nors, afstandelijk en lijkt ongevoelig voor de kritiek van de gebruikers. Zij voelen zich genegeerd, alsof hun betrokkenheid bij het forum ondergeschikt is aan het winstoogmerk van Huffman.

Bronnen en bewijs

De boze gebruikers scharen zich achter Selig, die overeenkomstig de Reddittraditie volledige transparantie nastreeft in zijn argumentatie. Hij plaatst uitvoerige posts op het forum die blauw zien van de linkjes naar bronnen en bewijs. Hij toont zijn berekeningen en zijn bereidheid om met Reddit in gesprek te blijven. ‘Ik begrijp echt wel dat ze geld voor hun diensten willen, maar dit is geen realistisch tarief. En waarom moet het zo snel? Ze geven me geen kans om een oplossing te vinden.’

Meer dan achtduizend subreddits gaan uit protest op zwart. Of markeren zichzelf als Not Safe For Work, een codeterm voor seksueel getint, waardoor Reddit er geen advertenties kan plaatsen. De site crasht even door alle activiteit, de (tech)media schrijven er volop over, maar Huffman geeft geen krimp. We zitten deze storm wel uit, is de boodschap.

Miljoenenwinst

En dan wordt het persoonlijk. Huffman schrijft op Reddit: ‘We blijven naar winst streven totdat er winst wordt gemaakt. Anders dan sommige externe apps maken wij namelijk geen winst.’ Die sneer is duidelijk aan Apollo gericht. In een interview met technologienieuwssite The Verge zegt hij dat Selig miljoenen heeft verdiend aan zijn app. De app is gratis, maar voor iets meer dan een euro per maand krijgen mensen toegang tot extra functies. Hoeveel mensen zo’n abonnement hebben, vertelt Selig niet, hoewel hij wel aantoont dat zelfs als ál zijn gebruikers betalen, hij met de nieuwe tarieven verlies draait.

Maar Selig ontkent Huffmans bewering over zijn miljoenenwinst niet als The Verge hem ernaar vraagt. ‘Als hij nu de handdoek in de ring gooit, heeft hij uitstekend geboerd’, zegt Huffman. Hij zou door Selig ‘gechanteerd’ worden, waarop Selig transcripten van alle telefoongesprekken met Reddit uploadt om te laten zien dat daar geen sprake van is. De modder vliegt over en weer.

Maar Reddit buigt niet, en dreigt beheerders van subreddits die doorgaan met hun protest uit hun eigen groep te wippen. Huffman wil een verdienmodel waarmee ‘Reddit op eigen benen kan staan’, zonder voortdurend geld op te halen bij investeerders – twee jaar geleden nog 700 miljoen dollar. En dus wil hij geen externe app waardoor hij minder grip heeft op advertentie-inkomsten, en die óók nog eens geld aan zijn gratis data verdient.

De vraag is of hij met deze actie de harde kern van gebruikers, die met hun gratis arbeid en miljoenen posts en reacties de app voor een groot deel draaiende houden, van het platform jaagt. Apollo is bij uitstek een app die populair is onder fanatieke Redditgebruikers. ‘Ik verwijder mijn 11-jarige account’, schrijft een Redditer – een waardevol bezit, dat aanzien en status op het platform geeft. Zijn profiel is intussen verdwenen.

Het afscheidsbericht van Selig op Reddit krijgt 216 duizend likes en meer dan 15 duizend reacties. ‘Met mij komt het wel goed’, schrijft Selig. ‘Ik heb spaargeld. Mijn stad is door bosbranden geteisterd, er zijn honderd huizen verwoest. Een app verliezen is jammer, maar om écht verlies te zien, hoef ik alleen maar een paar straten verderop te kijken.’