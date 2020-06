ChristenUnie ziet luchthaven Lelystad er niet meer van komen (althans niet deze kabinetsperiode)

De verkeerstoren van Lelystad Airport. Beeld ANP

Het vliegveld voldoet volgens hem nog niet aan de voorwaarden. Ook zou Lelystad Airport dienen als overloopluchthaven voor Schiphol, maar als gevolg van de coronacrisis is er de komende jaren naar verwachting veel minder vliegverkeer, waardoor de nieuwe luchthaven niet nodig is. ‘Op dit moment staat Schiphol voor een groot deel stil en is er dus van overloop ook geen sprake’, zei Bruins tegen de NOS.

Lelystad Airport zou aanvankelijk al in 2018 opengaan, maar onder meer door verzet van omwonenden en vanuit de Tweede Kamer is de opening telkens uitgesteld. Door corona is de streefdatum nu november 2021 geworden, zei minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur afgelopen maart.

Bruins toont zich al langere tijd kritisch over Lelystad. Hij pleitte begin 2018 ook voor uitstel, nadat burgers fouten hadden aangetoond in berekeningen over de verwachte geluidshinder. ‘We moeten nu eerst werken aan het herstel van vertrouwen van burgers in de overheid’, zei hij destijds.