ChristenUnie wil Nederlandse militairen naar Syrië sturen, coalitiegenoot VVD reageert boos

VVD-defensiewoordvoerder Bosman herinnert eraan dat voor de inzet van Nederlandse militairen bij een internationale missie een artikel-100-procedure in gang moet worden gezet, waarbij de regering de Tweede Kamer een brief stuurt met een verzoek. ‘Hier is een brede afweging nodig.’ Hij verwacht na het reces een Kamerdebat over eventuele Nederlandse militaire inzet in Noord-Syrië.

Voordewind zei in dagblad Trouw de risico’s van westers terugtrekken te groot te vinden. ‘We hebben samen met onze Koerdische bondgenoten op de grond veel moeite gestoken in de strijd tegen IS. Als we ons nu terugtrekken, dreigen Assad of Turkije het Koerdisch gebied onder de voet te lopen.’ Voordewind is ook bang voor een nieuwe vluchtelingenstroom, mocht het Koerdische gebied vallen. Een ander argument vormt voor hem de bescherming van christelijke minderheden die zijn uitgeweken naar Koerdisch gebied. De ChristenUnie bekommert zich sinds het uitbreken van de Syrische burgeroorlog om hun lot.

Geen grondtroepen

Zowel een verlengde missie met de F-16’s als de inzet van grondtroepen is voor Voordewind bespreekbaar. Nederlandse F-16’s zijn de afgelopen tijd ingezet tegen IS in Oost-Syrië en Irak. Die bijdrage stopt eind deze maand. Tot nu toe vocht Nederland alleen vanuit de lucht tegen IS in Syrië. Voor de inzet van grondtroepen in Syrië deinst de regering tot dusver terug. In Irak trainden Nederlandse militairen lokale legereenheden.

Voordewind wil een bufferrol voor de EU tussen de Koerden en Turkije, een Europese coalition of the willing om Franse en Britse militairen te helpen die nog in Syrië zijn. Omdat de EU geen eigen leger heeft, verwacht VVD’er Bosman dat dan de Navo een rol zou moeten krijgen en Europese Navo-troepen tegenover die van Navo-bondgenoot Turkije komen te staan. Bosman: ‘Ik snap de urgentie. Maar zoiets moet passen in een totaalverhaal.’

De Franse regering heeft al laten weten dat een terugtrekking uit Syrië niet aan de orde is. Minister van Defensie Florence Parly wil eerst de restanten van IS verslaan. Voordewind: ‘De Franse militairen kunnen bijstand op de grond gebruiken en er is ook een no-flyzone nodig. Nederland moet een aandeel in de operatie leveren.’