ChristenUnie regelt desnoods zaakjes buiten het kabinet om

Trots was het sleutelwoord op het congres, het viel vele tientallen malen. De ChristenUnie is ‘ongelooflijk trots’ op wat het in de regering bereikt, en dankbaar voor de mensen die dat beleid gestalte geven.

De ChristenUnie heeft de afgelopen jaren de kunst van het tegelijk meeregeren en afstand houden tot in de finesses leren beheersen. Belangrijkste les: altijd zichtbaar maken wat de eigen positie is, en hoe die zich verhoudt tot wat in coalitieverband is afgesproken. Zorg ervoor dat je niet kopje onder gaat in het kabinetsbeleid. Dat is de manier om de achterban mee te nemen in het politieke proces. Segers: ‘Coalitiedeelname is niet alleen maar feest.’

Segers gaf in zijn congrestoespraak een paar voorbeelden. Ja, het is gelukt meer geld voor de bed-bad-brood regeling in het regeerakkoord te krijgen. En nee, het is niet gelukt een ruimer kinderpardon aanvaard te krijgen. De ChristenUnie waakt er ook voor niet te hard op de successen te tamboereren. Dat de dividendbelasting gehandhaafd blijft, en de loondispensatie voor arbeidsgehandicapten van de baan is – het zijn geen bijstellingen die hier als een succes gevierd werden, hoe groot de tevredenheid er ook over mag zijn. Ook het preventieakkoord van staatssecretaris Blokhuis – strijd tegen alcohol, drugs en ongezonde voeding – werd in Zwolle niet als een CU-resultaat geclaimd.

‘Op iedere beslissing in Den Haag zit het stempel van de ChristenUnie’, zei Segers. En is dat stempel niet duidelijk genoeg zichtbaar, dan grijpt de partij naar andere middelen. Toen twee jaar geleden het debat over voltooid leven in volle hevigheid woedde, kwam de CU met het manifest Waardig ouder worden, een reeks aanbevelingen om de kwaliteit van het leven voor ouderen te verbeteren. Aanbevelingen die volgens Segers nu stuk voor stuk in beleid worden omgezet.

Iets dergelijks wil hij nu voor jongeren op poten zetten, hield hij het congres voor. ‘Ik zie hun kwetsbaarheid tegenover het rauwe kapitalisme. Dit is het moment voor hen op te komen.’ Ook voor hen moet er een manifest komen. Dat moet hun positie op de arbeids- en woningmarkt versterken, maar kan ook voorsorteren op het afschaffen van het door de CU verfoeide studieleenstelsel. Wat overigens, en daar zie je de beperkingen van regeringsverantwoordelijkheid, wat Segers betreft pas door een volgend kabinet moet worden doorgevoerd.

Eregast op het congres was Saif-el-Maloof, de advocaat van Asia Bibi, de katholieke Pakistaanse die onlangs op vrije voeten kwam na een lang verblijf in de gevangenis. Het ochtendprogramma werd geopend door Gerard de Korte, bisschop van den Bosch.