ChristenUnie moet op zoek naar twee nieuwe bewindslieden: Slob en Blokhuis stoppen

Partijleider Gert-Jan Segers zegt nog altijd blij te zijn dat hij Arie Slob en Paul Blokhuis ruim vier jaar geleden heeft gevraagd om minister te worden. ‘Ik ben ze ongelooflijk dankbaar voor hun werk en vooral voor de manier waarop ze dit hebben gedaan.’ Beeld ANP

Beide bewindslieden kondigden woensdag aan dat zij afscheid gaan nemen van de landelijke politiek. Voor voormalig partijleider Arie Slob is dat de tweede keer. Hij verliet het Binnenhof al eens in 2015, om in 2017 weer terug te keren als minister. Toen trad ook Paul Blokhuis toe tot het kabinet. Hij was daarvoor vele jaren wethouder in Apeldoorn.

Daarmee komt in elk geval de ChristenUnie tegemoet aan de wens van een groot deel van de Tweede Kamer om na de val van Rutte III, en alles wat daarna is gebeurd, een kabinet met nieuw ‘elan’ en dus ook nieuwe gezichten op het bordes te zetten.

Partijleider Gert-Jan Segers kampt bij het afscheid van de bewindslieden met een ‘grote verscheidenheid aan gevoelens’, laat hij woensdag weten: ‘Dankbaarheid en weemoed, twijfel en vertrouwen, het gevoel dat je elkaar los moet laten en tegelijkertijd de wetenschap dat we altijd verbonden zullen blijven (...) Ik ben nog altijd blij dat ik Arie en Paul ruim vier jaar geleden gevraagd heb om deze plek in te nemen. Ik ben ze ongelooflijk dankbaar voor hun werk en vooral voor de manier waarop ze dit hebben gedaan. In die vier jaar kwamen we iedere donderdagavond – meestal rond een grote ovalen tafel in het miniserie van Landbouw – bij elkaar in het zogeheten Bewindspersonenoverleg. En daar ervoeren we wat we steeds zijn geweest: een team dat mooie momenten vierde, dat elkaar vasthield in moeilijke tijden en dat altijd bad om Gods zegen.’

Carola Schouten

De ChristenUnie levert in het komende kabinet, net als in Rutte III, twee ministers en één staatssecretaris. Alleen van demissionair vicepremier Carola Schouten (Landbouw) wordt verwacht dat zij doorgaat, maar waarschijnlijk wel op een ander ministerie.

Net als coalitiepartners Sigrid Kaag (D66) en Wopke Hoekstra (CDA) heeft Gert-Jan Segers (CU) zijn lijstje met namen voor het nieuwe kabinet inmiddels ingeleverd bij formateur Mark Rutte. De kandidaten worden nu onderworpen aan antecedentenonderzoek. De inlichtingendienst AIVD screent de kandidaten op betrouwbaarheid; er wordt onder meer gekeken of ze chantabel zijn. Ook zijn er mogelijk personen bij die hun bedrijf, hun aandelen of andere bezittingen op afstand moeten zetten. Dat moet voorkomen dat bewindslieden in de problemen komen door vermenging van politieke en persoonlijke belangen.

Indien ze akkoord worden bevonden, gaat Rutte hen een voor een ontvangen. Dat doet hij vanaf maandag 3 januari. In de week tussen Kerst en de jaarwisseling ligt de formatie even stil. Gezien het aantal kandidaten zijn voor die gesprekken vele uren nodig. Als alles goed verloopt, kan het kabinet-Rutte IV in de tweede week van januari op het bordes staan en aan de slag gaan.