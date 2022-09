ChristenUnie-leider Segers: ‘Als het kabinet het niet zegt, zeg ik het: we laten u niet vallen’

Gert-Jan Segers: ‘Als je een oplossing hebt, hoef je niet wachten tot Prinsjesdag.’ Beeld Jiri Büller

Aan de vooravond van de eerste Prinsjesdag van het kabinet-Rutte IV blikt Gert-Jan Segers vooruit naar een zware winter. De coronacrisis heeft plaatsgemaakt voor een ongekende koopkracht- en energiecrisis. Ouderen die niet meer warm douchen uit vrees voor de hoge rekening of alleenstaande moeders die uit paniek het gas laten afsluiten: het vervult de leider van de ChristenUnie met zorg. Energieminister Rob Jetten (D66) beloofde woensdag pas dat ‘niemand deze winter wordt afgesloten’, al is onduidelijk hoe hij daarvoor gaat zorgen.

Segers hoopt dat het kabinet snel met de plannen voor een energiefonds kan komen. Uit dit fonds zouden minima geld kunnen lenen of krijgen, dat is nog onduidelijk. Intussen stapelen berichten uit het land zich op dat juist de mensen die de hulp het hardst nodig hebben de huidige energiekorting van 1.300 euro niet durven aan te vragen. Vanwege de toeslagenaffaire vertrouwen ze de overheid niet, dat ze de korting niet terug moeten betalen.

De nieuwe koopkrachtmaatregelen worden pas op Prinsjesdag bekendgemaakt, herhaalden premier Mark Rutte (VVD) en minister van Financiën Sigrid Kaag (D66) de afgelopen weken telkens. ‘Voor deze extra maatregelen op korte termijn hoeft dat niet te gelden’, zegt Segers. ‘Als je een oplossing hebt, hoef je niet wachten tot Prinsjesdag.’

Koopkracht

De maatregelen om de koopkrachtval op te vangen die al bekend zijn, gaan in vanaf begin 2023. Maar mensen worden nú van het gas afgesloten. Waarom grijpt het kabinet niet nu in?

‘Mensen mogen niet van het gas worden afgesloten, zegt ook het kabinet. En ik sluit niet uit dat we dit jaar nog extra stappen kunnen zetten, daar wordt koortsachtig over nagedacht. Daar is maximale creativiteit voor nodig, want tussen ideaal en daad staan praktische bezwaren en dat is hier vaak de Belastingdienst. Die kunnen er niets extra’s bij hebben, is ons gezegd.’

PvdA en GroenLinks pleiten voor een energieplafond. Dat kan zonder hulp van de Belastingdienst en is bovendien veel simpeler dan het aanvragen van allerlei toeslagen.

‘We willen de meest effectieve verlaging van de energierekening. Dat kan wat mij betreft via een hogere belastingteruggaaf; een vast bedrag voor iedereen. Dat tikt veel zwaarder aan bij mensen die aan de onderkant van de samenleving zitten dan bij mensen met een groot huis, die meer verbruiken maar de hogere rekening ook wel kunnen betalen.’

Minister Kaag van Financiën heeft in juni al gewaarschuwd dat we vanwege de stijgende energieprijzen ‘allemaal een stukje armer zullen gaan worden’. Wat denkt u dat het met mensen doet als ze de boodschappen niet meer kunnen betalen en de minister horen zeggen dat ze nóg armer worden?

‘Zo’n uitspraak klinkt alsof je vanaf de maan toekijkt naar Nederland. Ze mag dat doen. Maar het is een academische waarheid en dat is niet genoeg in tijden van nood. De onderkant heeft geen marge meer. Dan kun je niet zeggen dat we allemaal een beetje armer worden. Er is ook een sociaal antwoord nodig, namelijk: ‘Wij gaan u helpen. Wij hebben diepe zakken en we zullen doen wat nodig is om u niet te laten vallen.

‘In coronatijd heeft het kabinet er alles aan gedaan om bedrijven niet te laten vallen. Ik zou heel graag willen dat het kabinet dat ditmaal weer zo zegt. Die geruststelling moet er richting de bevolking komen. Maar als het kabinet het niet zegt, zeg ik het: we laten u niet vallen.’

Politiek vertrouwen

Ondertussen kampt het kabinet met nog meer crises die het vertrouwen van de bevolking in de politiek geen goed doen. De stikstofcrisis is allesbehalve opgelost. Boerenprotesten zijn even geluwd, maar kunnen zo weer losbarsten. Wat dat betreft is ook het vertrouwen in zijn eigen partij een heikel punt, geeft Segers toe. Na acht maanden regeren is de ChristenUnie haar landbouwminister al verloren omdat hij boeren niet gerust kon stellen over de toekomst van hun bedrijf. Daarnaast dreigt een opstand in de achterban vanwege het omstreden asielakkoord. ‘We zitten in maatschappelijk zwaar weer. Een perfecte storm.’

Heeft u de afgelopen tijd weleens gedacht: Rutte IV, waarom ben ik er ook alweer ingestapt?

‘De begroting van 2023 was voor ons de lakmoesproef: als er geen groot steunpakket zou komen dat vertrouwenwekkend is en de eerste nood zou lenigen, dan zou voor ons de reden vervallen om nog in dit kabinet te zitten.’

Uit SCP-onderzoek blijkt dat het vertrouwen in de politiek laag is, terwijl dat na het aantreden van een nieuw kabinet meestal juist groeit. Waar ligt dat aan?

‘Dat ligt niet aan één ding, maar ik denk in ieder geval vanwege de vele crises die momenteel spelen en het feit dat het kabinet in dezelfde samenstelling is doorgegaan.’

Denkt u dan dat dit de beste ministersploeg is om al die crises op te lossen?

‘Dat weet ik niet. Zolang het vertrouwen laag is, kun je niet zeggen dat het goed gaat. Je ziet dat de meest tevreden stemmers tot de achterbannen van VVD en D66 horen, daarna komen de stemmers op CDA, ChristenUnie, GroenLinks en PvdA. Het risico bestaat dat dit een kabinet voor tevreden mensen wordt. Dat wil ik niet.’

Heeft u het idee dat we in een soort pre-fortuynistische periode zitten waar de zittende macht vooral de belangen van personen dient met wie het goed gaat?

‘Dat is het grote risico, ja. Daarom is deze begroting een belangrijke stresstest. We moeten er nu juist zijn voor de mensen die misschien nooit op deze vier coalitiepartijen zullen stemmen.’

Heeft u het gevoel dat u het vertrouwen van deze groep aan het terugwinnen bent?

‘Dat vertrouwen keert niet terug met een ontroerend interview in de Volkskrant, of een mooie bijdrage bij de Algemeen Politieke Beschouwingen. Dat komt terug als alle maatregelen zijn geland en mensen zien dat ze het wél redden.’

Stikstof

In de coalitie lijkt de zon vooral bij D66 te schijnen sinds het kabinet vergaande stikstofplannen presenteerde. Hoe kijkt u naar die blijdschap van D66 versus de storm die daarna losbrak in het land?

‘Ik vind blijdschap niet gepast als grote delen van het platteland het gevoel hebben: ‘We worden niet gezien en de grond waarop wij generaties lang hebben gewerkt, wordt mogelijk van ons afgenomen.’ We moeten oppassen dat de kloof tussen stad en platteland niet groter wordt. De blijdschap op zo’n D66-congres kan daar wel toe leiden. Daar maak ik mij grote zorgen over.’

Kunt u zich voorstellen dat de ChristenUnie op een gegeven moment zegt: de hoeveelheid stikstofreductie en het jaartal 2030 waarin dat bereikt moet zijn: daar moeten we nog eens naar kijken?

‘In die vraag zit een enorme bananenschil besloten. Daar heeft iemand in het kabinet (CDA-leider Hoekstra, red.) zich eerder over uitgelaten door te zeggen: ‘Een jaartal is niet heilig.’ Terwijl het kabinet dat wel heeft opgeschreven. Hoekstra heeft het daarmee politiek moeilijker gemaakt, ook voor de boeren. Inhoudelijk snapte ik hem zeer, maar ik vond zijn publieke uitspraak niet verstandig, want hij zet daarmee de discussie verder op scherp.’

U bent niet lid van het kabinet en kan toch best zeggen wat u van 2030 vindt?

‘Ik kan mij inderdaad iets meer vrijheid veroorloven. Een jaartal is maar een jaartal. Stel nou dat de stikstofreductie pas in 2031, of juist al in 2029 is afgerond: who cares?’

Dat jaartal 2030 staat ook in het coalitieakkoord. Staat dat wat u betreft vast?

‘Als Hoekstra niks had gezegd, was er niet een strijd losgebarsten tussen CDA en D66 wie gelijk zou krijgen met dat jaartal 2030. Dan hadden we het coalitieakkoord in alle rust op tafel kunnen leggen en gaandeweg misschien kunnen constateren dat een ander tijdspad nodig is. Dat is nu moeilijker geworden. Alles was wat mij betreft bespreekbaar.’

Ook de stikstofreductiedoelen?

‘Nee, die richting is volstrekt helder. Wij moeten minder stikstof uitstoten.’

Eerder zei u voor een burgeroorlog te vrezen als de overheid niet met een helder toekomstperspectief voor de boeren komt. De opgestapte ChristenUnie-minister Henk Staghouwer heeft dat plan niet geleverd.

‘De perspectiefbrief die er lag, was te lang en te onduidelijk. Dat kun je in alle rust constateren. Het is voor ons natuurlijk een pijnlijke episode.’

Zou u bereid zijn om excuses aan te bieden aan boeren dat de ChristenUnie hierin gefaald heeft?

‘Natuurlijk speel ik die film af en denk ik ook na over mijn verantwoordelijkheid. Alles wat nodig is om vertrouwen te herstellen en dat wat mijn verantwoordelijkheid raakt – daartoe ben ik bereid.’

Asieldeal

In de asieldeal staat dat de instroom van het aantal asielzoekers beperkt wordt door gezinshereniging te vertragen. Waarom bent u hierin meegegaan?

‘Er is ons verzekerd door juristen van het ministerie van Justitie en Veiligheid dat dit plan juridisch houdbaar is. Sindsdien hebben we ook andere zienswijzen ontvangen, waardoor je hier je vraagtekens bij kunt hebben. Wij hebben daarom advies van de Raad van State gevraagd. Maar dat voorstel is weggestemd in de Tweede Kamer.’

U had dat Raad van State-advies ook voor de deal kunnen afdwingen. Een paar simpele telefoontjes naar asielexperts hadden volstaan om te horen dat dit juridisch zeer twijfelachtig is.

‘Het vertragen van de gezinshereniging – dus niet te verbieden – is voor ons het meest pijnlijke onderdeel van de asieldeal. Maar daar staat tegenover dat we, indien nodig, ook gemeenten kunnen dwingen tot opvang. Dat is voor een andere partij een hele pijnlijke maatregel.

‘De afspraken zijn er gekomen omdat we een heel acute crisis moesten oplossen, met gezinnen die buiten sliepen en een kindje dat was overleden. De voorzitters van veiligheidsregio’s zeiden: ‘Als jullie niets aan de instroom doen, vangen wij niet op.’ Dan zit je gewoon in een bestuurlijk dilemma.’

Is dat geen hele cynische uitruil?

‘Dat is geen uitruil. Dat is een pakket van maatregelen waarin je uiteindelijk voor mensen die buiten moeten slapen met een oplossing komt.

‘Is het pijnlijk? Ja. Ik kan niet eindeloos dat elastiekje rekken, dat knapt een keer en dan houdt het op, dat weet ik. Maar dan wel in de wetenschap dat 80 zetels in de Kamer juist een strenger asielbeleid willen. Dat is óók waar ik me rekenschap van moet geven.’