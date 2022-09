ChristenUnie en PvdA willen tijdelijk huurcontract per wet verbieden

Vrijesector huurwoningen aan de Zuidas. Vaak worden alleen maar een- of tweejarige huurcontracten aangeboden. Beeld Hollandse Hoogte / Berlinda van Dam

De regeringspartij en oppositiepartij dienen maandag samen een initiatiefwetsvoorstel in om tijdelijke huurcontracten in de particuliere sector voortaan alleen nog bij hoge uitzondering mogelijk te maken. Bijvoorbeeld als de huiseigenaar vanwege werk of studie tijdelijk in het buitenland verblijft of als het huis op de nominatie staat voor sloop.

Op dit moment mogen particuliere verhuurders áltijd een tijdelijk contract aanbieden en dat gebeurt dan ook volop. Huurders in de vrije sector moeten het meestal doen met een één- of tweejarig contract. Daarna moeten ze hun huis weer uit. Ongeveer eenderde van de nieuwe contracten is van tijdelijke aard. Vaste contracten zijn bijna alleen maar weggelegd voor huurders van een sociale huurwoning.

‘Dit heeft grote nadelige gevolgen voor honderdduizenden huurders’, vertelt het ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis die samen met PvdA’er Henk Nijboer de initiatiefwet ‘zekerheid voor huurders’ schreef. ‘Veel huurders moeten om het jaar verhuizen, ze kampen met voortdurende woonstress, onzekerheid en hoge verhuiskosten.’

Bijkomend probleem is dat de tijdelijke contracten de huurprijzen opdrijven. ‘Er zijn helaas veel pandjesbazen die profiteren van de woningnood door elk jaar opnieuw de hoofdprijs te vragen voor een woning. Als je dat als huurder niet wilt betalen, wordt het contract gewoon niet verlengd’, zegt PvdA’er Nijboer. ‘Met deze nieuwe wet mag je als huurder straks blijven zitten in je woning.’

Belofte coalitie

De twee Kamerleden hopen dat ze de komende maanden een Kamermeerderheid achter hun wetsvoorstel krijgen. ‘Zowel D66 als de linkse oppositiepartijen lijken hier wel voor te voelen en dan zijn we al een heel eind’, zegt CU’er Grinwis. Regeringspartijen VVD en CDA zijn vooralsnog minder enthousiast, omdat ze denken dat het aantal aangeboden huurwoningen zal dalen als een huurder automatisch recht krijgt op een vast contract. Dit kan zelfs ‘tijdelijk leegstand veroorzaken’, denkt ook CDA-minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting. Vanwege die angst werd de wet op tijdelijke verhuur in 2016 juist versoepeld.

Toch heeft Grinwis goede hoop dat hij zijn coalitiegenoten nog weet om te praten. ‘Er is geen enkel bewijs dat er meer huurwoningen bij zijn gekomen sinds tijdelijke contracten zijn toegestaan. Bovendien: dit wetsvoorstel sluit volledig aan bij de belofte in het coalitieakkoord dat vaste huurcontracten voortaan zoveel mogelijk de norm zullen zijn’, aldus het CU-Kamerlid. ‘Ik hoop dat die belofte van de coalitie geen wassen neus blijkt te zijn.’

Woonminister De Jonge laat in een reactie weten dat het kabinet het initiatiefwetsvoorstel ‘uiteraard met belangstelling tegemoetziet’. Maar hij hoopt dat ‘de prikkel voor tijdelijke contracten al wordt weggenomen’ door een nieuwe wet die hij zelf in de maak heeft om de middenhuren te reguleren. Als het aan De Jonge ligt wordt per 2024 een puntensysteem ingevoerd dat voortaan de maximumhuurprijs gaat bepalen voor ruim 90 procent van alle huurwoningen. Hij onderzoekt nog of het mogelijk is om het puntensysteem ‘dwingend’ te maken, waardoor een huurder zelfs niet meer naar de huurcommissie hoeft voor een lagere huurprijs. Daarnaast wil het kabinet dat de nieuwe wet ‘Goed Verhuurderschap’ ervoor gaat zorgen dat gemeenten tijdelijke huurcontracten in kwetsbare wijken mogen verbieden.

Aanvulling op bestaande plannen

Hoewel de ChristenUnie en de PvdA de plannen van De Jonge voor een puntenstelsel en huurprijs-begrenzing steunen, lost deze wet niet de problemen op die veel huurders ervaren, denken zij. ‘Huurders die straks met het nieuwe puntensysteem in de hand bij de huurcommissie of elders gaan klagen over hun hoge huur, krijgen gewoon geen contractverlenging van hun huisbaas’, zegt PvdA’er Nijboer. ‘Zo’n huisbaas zegt gewoon: ‘Voor jou tien anderen.’ Het gevolg is dat veel huurders hun mond niet durven opentrekken omdat ze anders hun woning kwijtraken.’ De twee Kamerleden zien hun initiatiefwet tegen tijdelijke huurcontracten als aanvulling op de plannen van De Jonge.

Als de PvdA’er en CU’er hard doorwerken, kan de wet volgens hen in het voorjaar al in stemming worden gebracht in de Tweede en Eerste Kamer. Grinwis: ‘Met een beetje geluk zou de wet dan al per juli 2023 kunnen ingaan. Al geef ik toe dat dit ambitieus is.’