ChristenUnie: cruciale schakel of buitenspel door eigen rode strepen?

Gert-Jan Segers. Beeld EPA

En dat terwijl de partij er vanaf het begin op uit is geweest haar profiel in de coalitie te behouden – ook als er pijnlijke compromissen moesten worden gesloten. Bij de aftrap van de verkiezingscampagne had de ChristenUnie een lange lijst punten op een rij gezet waar de partij ‘gewonnen’ had. Minstens zo cruciaal in de ChristenUnie-strategie was het openlijk benoemen van de pijnpunten, iets wat Segers leerde van Jeroen Dijsselbloem. Die had tegen hem gezegd dat de fout die de PvdA maakte in Rutte-II was dat ze ‘alle politieke gevechten alleen maar achter de schermen hebben gevoerd’.

Medisch-ethische kwesties

De ChristenUnie hoopte bij de formatie van een nieuw kabinet een cruciale rol te kunnen gaan spelen, en dreef ook om die reden de prijs voor regeringsdeelname eerder omhoog dan omlaag. Segers is voorstander van een regeerakkoord op hoofdlijnen. Niettemin had hij wat de zogeheten medisch-ethische kwesties betreft (voltooid leven, abortus, et cetera) al een dikke rode streep in het zand getrokken, net als vier jaar geleden toen hij eiste dat het voltooid-leven-wetsvoorstel van D66 niet in behandeling zou worden genomen.

Ditmaal beschuldigde hij D66-lijsttrekker Sigrid Kaag van ‘politieke arrogantie’, omdat zij ervoor pleitte deze zaken tot vrije kwesties te bestempelen, waar ieder Kamerlid zelf over mag beslissen. Na de grote verkiezingszege van D66 kan deze stellingname hem dwars gaan zitten. De finale uitslag zal bepalen of de ChristenUnie nodig is als cruciale schakel in een centrum-rechts kabinet – of zichzelf door zijn eigen rode strepen buitenspel heeft gezet.

SGP

De SGP, het conservatieve religieuze broertje van de ChristenUnie, toonde zich woensdagavond tevreden over de exitpoll, die de partij 3 zetels geeft. Aangezien de SGP sinds de Tweede Wereldoorlog bij elke verkiezingen 2 of 3 zetels haalde, zou deze uitslag een bestendiging van de trend van de afgelopen zeventig jaar genoemd kunnen worden.

Wie had gedacht dat de SGP – met haar religiositeit en haar standpunten inzake euthanasie, de doodstraf en abortus – in de verkeerde eeuw terecht is gekomen, vergist zich wellicht over het karakter van deze eeuw en van de ‘moderne’ SGP. Want juist deze partij slaagde er in, met haar levendige onlinedebatten in ‘Studio SGP’ een activistische campagne te voeren waarin (tot ergernis van velen) allang ‘geregelde’ zaken als abortus weer prominent op de agenda worden gezet.

Daarnaast is de SGP de enige partij die echt voor fiscale prudentie pleit; een vluchtheuvel dus voor diegenen die enige twijfel koesteren over de ‘geld is gratis’-beweging. De afgelopen jaren is de gezagsgetrouwe SGP veelvuldig óók een vluchtheuvel geweest voor een regeringscoalitie met een almaar krimpende meerderheid in de Tweede Kamer. Die rol zou in het aankomende parlement goed nog groter kunnen worden.