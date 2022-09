Christelijke verzekeraar stopt met basispakket dat euthanasie en abortus niet vergoedt

Arts Elles Garcia en haar team op de abortusafdeling bespreken met een patiënt wat er gaat gebeuren. Beeld Aurélie Geurts

De zogenoemde ‘schone polis’ van Pro Life leidde eerder tot veel kritiek. Normaal gesproken worden ingrepen als abortus of euthanasie vergoed uit de basisverzekering, die iedere Nederlander verplicht is af te sluiten. Toen de Zorgverzekeringswet in 2004 werd aangenomen, nam de Tweede Kamer echter ook een amendement aan dat bepaalde uitzonderingen mogelijk maakte. Ingrepen die 'sterk controversieel’ zijn, kunnen via een modelovereenkomst worden uitgesloten van het basispakket.

Dat amendement werd destijds ingediend door ChristenUnie en SGP. ‘Verplichte solidariteit’, het fundament van het huidige zorgstelsel, ‘is ongewenst voor prestaties die zo sterk omstreden zijn’, luidde de toevoeging aan de wet.

Kamervragen

Pro Life Zorgverzekeringen is sinds 2015 een onderdeel van Zilveren Kruis. De partijen kopen onder meer samen zorg in. Er zijn 120.000 klanten verzekerd bij Pro Life, die zich onder meer bezwaard voelen om mee te betalen aan ingrepen die tegen hun christelijke principes ingaan.

Toch zal dat ‘wat ons uniek maakt’ vanaf komend jaar verdwijnen. De verzekeraar zegt de ogen niet te kunnen sluiten voor de ophef die is ontstaan over wat zij een ‘schone polis’ noemen. ‘Sommige mensen voelen zich door onze keuzes gekwetst’, zegt directeur Jos Leijenhorst in een video waarin hij het besluit toelicht.

GroenLinks stelde in november vorig jaar Kamervragen over de polis van Pro Life Zorgverzekeringen, nadat er op sociale media beroering over was ontstaan. Toenmalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) gaf toen aan geen aanleiding te zien de wet te wijzigen. Ook in 2015 werden er Kamervragen gesteld over de verzekeraar. De PvdA, die in 2004 het amendement nog steunde, eiste opheldering van de minister.

Meer vertrouwensartsen

Het zijn echter niet alleen Kamervragen en felle tweets waardoor Pro Life Zorgverzekeringen tot dit besluit is gekomen. In het Reformatorisch Dagblad zegt voorzitter Henk Jochemsen van de adviesraad van de verzekeraar dat ook de druk van andere klanten van Zilveren Kruis meespeelde: ‘Men dreigde zelfs met het opzeggen van de collectieve zorgverzekering van de werknemers.’

Volgens woordvoerder Nicole Bolweg van Pro Life Zorgverzekeringen was er niet één reden die de doorslag heeft gegeven om het basispakket aan te passen: ‘Het was een opeenstapeling. Ook onder onze verzekerden kon niet iedereen zich in onze voorwaarden vinden. En het is ook niet goed als je elke keer bezig bent met debatteren als er weer vragen over ons worden gesteld. Dat is tijd die je niet aan je klanten kunt besteden.’

Ook zonder het eigen basispakket denkt de verzekeraar van meerwaarde te kunnen zijn voor de christelijke achterban. Zo wil Pro Life investeren in meer vertrouwensartsen, waar bijvoorbeeld vrouwen terechtkunnen die ongewenst zwanger zijn, of ouders van kinderen die transgenderzorg willen: ‘Het is fijn om over die gevoelens te kunnen spreken met iemand die jou vanuit je christelijke principes begrijpt’, aldus Bolweg.

‘Kunnen we niet waarmaken’

In de praktijk zal er overigens weinig veranderen. Doordat een deel van de zorgpremie niet via de verzekering maar via belastingen wordt afgedragen, dragen ook gelovigen al bij aan ingrepen als abortus en euthanasie. Bolweg: ‘Dat dat niet zo is, kunnen we niet waarmaken.’

Bovendien vindt 90 procenten van de abortussen plaats in klinieken. Die worden via subsidies van de overheid bekostigd en niet via de zorgverzekering. Alleen een abortus in een ziekenhuis wordt betaald via de basisverzekering. Kunstmatige inseminatie wordt slechts vergoed uit het basispakket als er sprake is van een medische indicatie.

Daarnaast zullen de klanten van de verzekeraar vanwege hun identiteit ook in de toekomst niet snel kiezen voor een abortus of euthanasie. ‘Dat zal waarschijnlijk niet veranderen’, zegt Bolweg. Maar wellicht voelen anderen zich nu toch meer welkom bij de verzekeraar. Bijvoorbeeld de ongewenst zwangere christelijke vrouw, die een drempel ervaart om hulp te zoeken vanwege het taboe op abortus. Als een gesprek met een vertrouwensarts er uiteindelijk toe leidt dat zo'n vrouw toch kiest voor abortus, dan is dat maar zo, zegt Bolweg: ‘Ook al is dat dan niet iets waar wij zelf achter staan.’