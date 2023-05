Christelijke pinksterviering in Biddinghuizen populairder dan ooit: ‘Het is gewoon vol’

Bezoekers tijdens de Pinksterconferentie Opwekking. Gelovigen komen vier dagen lang bijeen om samen het geloof te vieren. Beeld Eva Plevier Photography

De Pinksterconferentie, zoals het evenement officieel heet, is het grootste jaarlijks terugkerende evenement in christelijk Nederland. Het programma van deze 53ste editie loopt van vrijdagavond tot en met maandagmiddag. De organisatie verwacht voor de editie van dit jaar een recordaantal van 23 duizend kampeerders en ruim 30 duizend dagbezoekers. Voor maandag kunnen geïnteresseerden nog wel kaarten kopen.

Het hoge aantal bezoekers staat haaks op de ontwikkeling die het Centraal Bureau voor de Statistiek al decennia waarneemt: het aantal Nederlanders dat zich tot een kerkelijke gemeenschap rekent, neemt gestaag af. Eind vorige eeuw noemde 60 procent van de bevolking zich nog religieus. Vorig jaar lag dit percentage op ongeveer 43 procent.

Over de auteur

Pepijn de Lange is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Stichting Opwekking heeft zich ten doel gesteld om deze trend te doorbreken. ‘Als meer dan de helft van de Nederlanders aangeeft niet meer te geloven, is er nog veel werk te doen’, schrijft de stichting op haar website. Met een eigen magazine en uitgeverij probeert ze het evangelie van Jezus Christus te verspreiden. Het festival in Biddinghuizen vormt in die missie het jaarlijkse hoogtepunt.

Het thema van het evenement is dit jaar ‘Maar wij zien Jezus’. Verscheidene sprekers uit binnen- en buitenland houden lezingen over dit onderwerp. Zo verbond voorganger en schrijver Henk Stoorvogel dit thema tijdens zijn lezing zondagochtend aan het bijbelboek Handelingen en de uitstorting van de Heilige Geest – dat wat christenen tijdens Pinksteren vieren. Volgens de organisatie is er dit jaar ook aandacht voor diversiteit binnen de kerk en de afschaffing van de slavernij.

Een rel rondom een van de geprogrammeerde bands eerder deze week heeft het publiek niet in groten getale afgeschrikt. De christelijke groep InSalvation, in evangelische kringen zeer populair, weigerde vorig najaar op te treden in een kerk met een homoseksuele voorganger. Op sociale media hekelden enkele vaste bezoekers het feit dat de band zondagmiddag in Biddinghuizen toch met een meezingoptreden op het hoofdprogramma stond.

Zaterdag stonden bij de eet- en drinkkraampjes op het festivalterrein al lange rijen. Voor zondag moest de organisatie de kaartverkoop staken. ‘Het is gewoon vol’, zegt een woordvoerder van Stichting Opwekking tegen het Nederlands Dagblad. Volgens haar proberen mensen via sociale media alsnog een dagkaart te bemachtigen. Wie achter het net vist, kan het festival via livestreams op internet volgen.