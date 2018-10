Christelijk bakkerspaar dat weigerde ‘homotaart’ te bakken, krijgt gelijk van hoogste Britse rechter

Een protestants bakkerspaar uit Belfast heeft geen rechten geschonden toen het weigerde een taart te bakken met de tekst ‘Support Gay Marriage’. Dat heeft het Britse Supreme Court woensdag bepaald in het ‘Gay Cake-proces’. Anders dan rechters in Noord-Ierland oordeelde het hoogste Britse rechtscollege dat er in deze zaak geen sprake is van discriminatie.

Homohuwelijk-activist Gareth Lee staat de media te woord bij het Supreme Court in Londen. Foto AP

De homohuwelijk-activist Gareth Lee was vier jaar geleden naar bakkerij Ashers gegaan om daar een speciale taart te laten bakken. Eigenaren Daniel en Amy McArthur namen de opdracht aan, maar bedachten zich toen ze de tekst zagen, die indruist tegen hun protestantse geloof. Lee voelde zich gediscrimineerd wegens zijn geaardheid en stapte naar de rechter.

Het daaropvolgende proces kreeg veel aandacht, temeer omdat Noord-Ierland het enige deel van de Britse eilanden is waar homoparen niet kunnen trouwen. Ook is het de enige plek waar abortus niet toegestaan is. Zowel de rechtbank als het gerechtshof gaf Lee gelijk in deze principiële kwestie, waarna de bakkers naar het Britse equivalent van de Hoge Raad stapten.

De vijf raadsheren bleken anders tegen het geschil aan te kijken. Het is inderdaad diep vernederend en een aanval op de menselijke waardigheid, zo luidde het arrest, om een dienst te weigeren wegens iemands geaardheid, ras, sekse, handicap en elke andere beschermde persoonlijke eigenschap, maar daar is geen sprake van in de onderhavige zaak.

Eigenaren van de bakkerswinkel Daniel en Amy McArthur. Foto AP

Vrijheid van meningsuiting

Bij Ashers ging het immers niet om de persoon Lee, maar om de tekst. Dan komt de vrijheid van meningsuiting in zicht. Het Supreme Court wees erop dat het niet uitdragen van een mening waar je niet achter staat ook een mensenrecht is. Na het arrest verklaarde Lee, die financieel werd bijgestaan door de Commissie Gelijke Behandeling, naar het Europees Hof te stappen.

Voor de ingang van het Supreme Court zei Lee zich een ‘tweederangs burger’ te voelen. Via Twitter noemde homoactivist Peter Tatchell het arrest echter een zege voor de vrijheid van meningsuiting. ‘De wet dient niet te bepalen dat ondernemers moeten helpen bij het verspreiden van politieke boodschappen’, aldus de nestor van de Britse homobeweging.

De opstellers van het Britse arrest gaan iets minder ver dan hun Amerikaanse collega’s die twee christelijke bakkers in Colorado afgelopen juni steunden bij hun weigering een bruiloftstaart te bakken voor twee homo’s. Bij het Amerikaanse proces stond niet zozeer de vrijheid van meningsuiting op het spel, maar de religieuze vrijheid.