Chris Houtman, oud-theatermaker en schrijver: ‘Sinds mijn ziekte is mijn leven nooit meer alledaags geweest’

Chris Houtman Beeld Stephan Vanfleteren

Een Bourgondiër pur sang – roken, drinken, eten, enige vorm van matiging lag hem niet: ‘Ik heb geleefd als God in Frankrijk.’ Heeft hij daar spijt van, in het licht van de keelkanker die in 2013 bij hem is geconstateerd? ‘Uiteraard, maar gedane zaken nemen geen keer en aan een negatieve emotie als spijt heb je niks.’

Zijn uitbundige levensstijl vloeit voort uit zijn voorgeschiedenis. Geboren in 1955 behoort hij tot de ‘late flowerpowergeneratie’ die opgroeit in de vrijgevochten jaren zeventig. Hij maakt deel uit van een Wassenaars katholiek gezin. Zijn vier oudere broers hebben met hun ouders ‘alle denkbare generatieconflicten al uitgevochten’. Als nakomertje baadt hij in een zee van vrijheid.

Uitgerust met een goed stel hersenen en sociaal handig ervaart de inmiddels 67-jarige Chris Houtman zijn jeugd als ‘één grote speeltuin’, waarin hij vooral aan theater en cabaret doet. In de progressieve, katholieke kerk van Wassenaar valt hij voor de rol van misdienaar: ‘Het was de combinatie van het theatrale van de heilige mis en de mystiek van het geloof, veel dieper ging het in mijn jeugd niet.’ Niettemin kiest hij als studie voor theologie. Na twee jaar wordt het hem bij het vak exegese zonneklaar: de Bijbel is ‘puur mensenwerk, niks geen woord van God’. Terwijl zijn studiegenoten zich in de Bijbel blijven verdiepen, raakt hij onder de indruk van Plinius, de Romeinse atheïstische schrijver en wetenschapper uit de 1ste eeuw. De theologie ruilt hij in voor het theater, later gevolgd door een loopbaan bij televisieproducent IDTV. Jarenlang maakt hij deel uit van het ‘creatieve kernteam’. In 1998 en 2001 adopteren zijn vrouw en hij twee Chinese kinderen: ‘We maakten van twee noden een deugd: wij wilden graag kinderen en er zijn kinderen op deze wereld die ouders nodig hebben.’ Tot een verandering van zijn levensstijl leidt het niet. Wanneer hij in 2013 keelkanker krijgt, plaatst zijn KNO-arts in het Amsterdamse VUMC hem voor een dilemma. Hij heeft 45 procent overlevingskans met een therapie van chemo en bestraling, of 90 procent met een operatie waarbij zijn stembanden en strottenhoofd worden verwijderd: ‘Het heeft me enkele dagen gekost om afscheid van mijn vertrouwde stemgeluid te nemen.’ De operatie slaagt, negen jaar blijft de kanker weg. Maar in 2021 slaat hij opnieuw toe: ‘Sindsdien leef ik met een zwaard van Damocles boven mijn hoofd’, schrijft Houtman. Zijn antwoorden komen via een beeldscherm, aangezien dat zijn manier is om zonder stem met de buitenwereld te communiceren.

Bent u door uw confrontatie met uw sterfelijkheid anders tegen het leven gaan aankijken?

‘Voordat ik ziek werd, leefde ik alsof ik onsterfelijk was, ik dacht nooit over de dood na. De meeste mensen leven denk ik zo. Niet voor niks liggen begraafplaatsen aan de rand van steden. We stoppen de dood in ons dagelijks leven weg.

‘Die illusie van onsterfelijkheid ben ik uiteraard kwijtgeraakt, maar het uitzicht op de dood heeft wel gemaakt dat ik het leven meer ben gaan waarderen. Daar ben ik dankbaar voor, het heeft mijn leven aanzienlijk verrijkt. Dat gun ik iedereen.’

Kunt u die waardering verder verwoorden?

‘Als je te horen krijgt dat je met een beperkte levensverwachting verder moet, kan iedere Kerstmis je laatste zijn. Dat geeft een veel intensere beleving dan wanneer je de zoveelste Kerst moet vieren. Ieder woord krijgt meer betekenis, niks is meer vrijblijvend. Symboliek wordt helderder en prangender, tranen worden echter, lachen wordt meer bevrijdend. Het intensiveert het leven.’

Hoe wordt symboliek helderder?

‘Neem Pasen. De cyclus van alles wat sterft in het najaar en weer tot leven komt in het voorjaar beleef ik veel intenser. Of Kerstmis, het feest van het licht een paar dagen na de zonnewende, het geeft me het gevoel deel uit te maken van een groter kosmisch geheel. Ik heb sterk het beeld van ons als passanten die een tijdje op deze aardbol mogen rondlopen. Dat is voor mij een geruststellende gedachte. Ik hoef me daardoor niet bezig te houden met illusies over leven na de dood.’

Ik spreek nogal eens mensen die aan het eind van hun leven daar juist meer in gaan geloven.

‘Bij mij ligt dat anders. Het is bij mij in fases gegaan: eerst was ik gelovig als een kind, toen werd ik als student kritisch gelovig, daarna leefde ik als God in Frankrijk, maar wel met in mijn achterhoofd nog iets van een godsbesef. Daar kon ik heerlijk over discussiëren met religieuze vrienden die ik nog steeds had. Maar toen ik ziek werd en de dood een realiteit werd, besloot ik: kappen met die onzin. Ik wilde ermee op dezelfde manier omgaan als met mijn ziekte: accepteren en realistisch zijn, niet geloven in wonderen. Ik wilde mezelf geen rad voor ogen draaien. Agnostisch denken houdt de mogelijkheid open dat er toch iets is, dan ga je voor je het weet stiekem hopen. Dat ik deze knoop zo heb doorgehakt, geeft mij rust. Het is iets dat ik heb kunnen wegstrepen: ik was agnost, maar nu niet meer. Met de vraag of er al dan niet een God is wil ik me niet meer bezighouden, ik heb belangrijker zaken aan mijn hoofd.’

U bent dankbaar voor de verrijkende ervaring van uw ziekte, zegt u. Wie of wat bent u dankbaar?

‘Ik voel dankbaarheid, maar zou niet weten jegens wie ik dat zou moeten zijn. Het is een menselijke projectie dat we die tot iets of iemand willen richten. Maar is de zon dankbaar dat zij bestaat? Of een steen? Als je dankbaar bent, is dat in de volksmond omdat je iets hebt gekregen van iemand. Maar soms zijn er dingen waar niemand verantwoordelijk voor is. Zoals het leven. Als ik iets dankbaar zou moeten zijn, is dat de dood.’

Mensen noemen in dit verband nog weleens het universum.

‘Sinds ik gestopt ben met theologie probeer ik moeilijke begrippen als universum zo veel mogelijk te vermijden, want dat gaat mijn begrip eenvoudigweg te boven. We proberen al eeuwen nieuwe woorden te bedenken om God te omschrijven, maar ze schieten allemaal tekort. Ofwel omdat als er een God is, dit een kracht is die ons verstand te boven gaat. Ofwel omdat hij, zoals ik denk, niet bestaat.’

Hoe reageert de buitenwereld op iemand die de dood zo nabij weet?

‘Mensen kijken niet graag in de spiegel waarin ze hun eigen eindigheid herkennen. Eigenlijk heb ik twee soorten reacties ervaren. Sommige mensen komen naar me toe en gaan het gesprek aan. Maar veel mensen ontwijken me juist, lopen in een boog om me heen. Dat is pijnlijk, zeker als ik ze goed ken. Soms gaat het zelfs om vrienden, met wie ik minder contact krijg en met wie ik ongemak ervaar tijdens gesprekken. Dat zou me het idee kunnen geven dat ik mijn vrienden leer kennen, maar dat is denk ik niet zo. Je leert wie van je vrienden beter met jouw situatie om kan gaan. Er is geen kwade opzet in het spel, ik vermoed dat ikzelf vroeger ook weleens deze of gene tekort heb gedaan.’

Heeft uw ziekte u nog meer inzichten gebracht?

‘Achteraf bezien is misschien de grootste fout van mijn leven geweest dat ik me altijd op te veel zaken tegelijkertijd heb gestort. Ik ben een generalist, ben van het ene naar het andere project gefladderd. Als freelancer moest ik ook wel de meest uiteenlopende klussen doen om brood op de plank te krijgen. Maar door mijn ziekte vielen televisie en theater als disciplines voor me weg.

‘Noodgedwongen heb ik me voor het eerst van mijn leven op één activiteit gestort: schrijven. Voor de volle honderd procent, in plaats van al dat vluchtige televisie- en theaterwerk. Mijn schrijverschap is daardoor tijdens mijn ziekte tot volle bloei gekomen. Sinds 2015 heb ik negen boeken geschreven, zowel thrillers als historische romans. Mijn tiende boek, waarin mijn held Plinius door de uitbarsting van de Vesuvius sterft, hoop ik binnenkort af te maken. Ik heb ontdekt dat het veel beter is je energie en creativiteit op één enkele activiteit te richten.’

Is die fout wel een reden tot spijt?

‘Nee, ook niet, want ik ben ontzettend blij dat ik zoveel heb gedaan. Het is een goede leerschool geweest voor mijn schrijverschap: van scenarioschrijven voor televisie heb ik geleerd een plot in elkaar te zetten; van theater hoe je dialogen schrijft. Verder zijn me allerlei onderwerpen aangereikt door mijn tv-werk, want je begeeft je in allerlei milieus. Dat is een rijke voedingsbodem voor mijn schrijverschap. Dat is belangrijk geweest, omdat ik helemaal geen jeugdtrauma’s heb, haha.’

Die leerschool kunt u pas achteraf waarnemen. Wat zegt dat over de menselijke conditie?

‘Ik heb net een blogje geschreven over geologen die achteraf melden dat ze de aardbeving in Turkije hebben zien aankomen – een gebeurtenis die ons tot nederigheid zou moeten stemmen. Want we zijn niet de baas over de aarde, maar slechts passanten die pas achteraf signalen kunnen zien en op waarde schatten. Daarom lopen we altijd achter de feiten aan, zowel als maatschappij als in ons persoonlijke leven. Is dat treurig? Ja, net zoals de regen treurig is, wanneer ik net lekker buiten wil wandelen. Je kunt er niks aan doen, alleen maar je erbij neerleggen.’

Wat bent u als de essentie van het menselijk bestaan gaan zien?

‘Op de keper beschouwd draait het toch vooral om de intermenselijke relaties die ik heb mogen beleven: met mijn vrouw, onze kinderen, familie, vrienden, kennissen, lotgenoten. Dat is voor mij de essentie die ik in de voorbije tien jaar scherper ben gaan zien. Sinds mijn ziekte is mijn leven nooit meer alledaags geweest.

‘Dit weekend komen de kinderen eten. Ik ben nu al twee dagen aan het nadenken wat ik voor ze ga koken. Ook al kan ik niet mee eten, ik ben aangewezen op sondevoeding. Als ik kook, proef ik, maar spuug het uit, net als bij een wijnproeverij. Tijdens zo’n maaltijd zit ik erbij als Sinterklaas, ik geniet enorm als ik ze zie smikkelen. Niet meer kunnen eten, relativeer ik: hoeveel tijd was ik per dag nu eigenlijk met eten bezig? Dan blijft er veel tijd over waarin ik het helemaal niet hoef te missen.’

U weet dat u niet erg oud wordt. Hoe is dat?

‘Ik koester de uitspraak van Lincoln (Amerikaanse president, 1809-1865): ‘In the end, it’s not the years in your life that count. It’s the life in your years.’ Dat leven, dat heb ik volop geleefd. Voor mij is vooral het gevoel van belang dat ik iets heb kunnen betekenen, hoe klein ook. Daardoor kan ik rustig doodgaan.’

Waardoor heeft u dat gevoel?

‘Door mijn ziekte is mijn leven zinvoller en urgenter geworden. Ik denk aan de boeken die ik heb geschreven. Maar vooral aan de verdieping in de manier waarop ik met mensen omga. Mijn leven is echt rijker geworden. Ik heb eindelijk het gevoel mezelf te hebben gevonden.’