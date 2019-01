Chris Brown gearresteerd in Parijs

Chris Brown tijdens een optreden in Milaan op 21 september, 2018. Beeld AP

Brown zou de vrouw in de nacht van 15 op 16 januari op zijn hotelkamer hebben verkracht. Een vriend en lijfwacht van Brown zouden daarbij betrokken zijn geweest. Zij zitten ook vast.

Binnen twee dagen bepaalt Justitie of zij worden aangeklaagd of vrijgelaten. Op verkrachting staat in Frankrijk een maximale celstraf van vijftien jaar.

Sony Music, het platenlabel van Brown, heeft nog niet gereageerd.

Het is niet de eerste keer dat Brown, bekend van hits als Run It! en Kiss Kiss, in aanraking komt met justitie. In 2009 gaf hij zichzelf aan bij de politie, na het mishandelen van zijn toenmalige vriendin, de zangeres Rihanna. Hij werd tot 1.400 uur taakstraf veroordeeld. In 2016 werd hij opgepakt vanwege dreiging met een vuurwapen.