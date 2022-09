Choreografie, led-schermen en subwoofers: de opmars van de showopgietingen in de sauna

De Nederlandse delegatie Shannon Kooistra (voorgrond) en Lukasz Dluzniewski bij het Aufguss Weltmeisterschaft 2022 in het saunatheater van Thermen Bussloo. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Er sluipt een vrouw door de donkere zaal. Ze verstopt zich achter een muurtje, de man aan de andere kant mag haar niet zien. Even daarvoor stond ze nog met hem voor het altaar in een witte trouwjurk en met een zwangere buik, daar had hij plotseling geprobeerd haar te vermoorden. Nu zint ze op wraak. In haar ene hand wappert ze met een pistool en in haar andere met een… witte handdoek?

Nee, dat is nog niet alles. In de zaal is het 85 graden. En de show die de twee opvoeren, geïnspireerd op de Kill Bill-films van Quentin Tarantino, wordt bekeken door 180 poedelnaakte mensen op houten banken, zwetend op een hammamdoekje.

Het lijkt een onwaarschijnlijke combinatie, moord en doodslag in een sauna – of anders wel de lichteffecten, kostuums en luide muziek. Toch is wat er vandaag gebeurt in het zogenoemde saunatheater van Thermen Bussloo doodnormaal voor de fervente saunabezoeker. Er zijn zelfs wedstrijden in. De hele week vindt hier het Aufguss Weltmeisterschaft 2022 plaats: het wereldkampioenschap showopgietingen. Teams uit landen als Japan, Noorwegen, Hongarije, Italië en Slovenië zijn naar het Gelderse Voorst gekomen om, zwaaiend met een handdoek, te strijden voor een plek in de finale van zaterdag.

Belevenisprogramma

In het pas geopende theater hangt een gigantisch led-scherm, onder de houten banken zitten subwoofers voor de bastonen verstopt, in de kachel zijn speakers geplaatst. Er moest een speciaal koelsysteem aangelegd worden voor de lampen, vertelt directeur Fabian Dolman van Quality Wellnessresorts, anders zou de techniek het al snel begeven. Hij leidt het familiebedrijf dat zijn ouders in 2006 begonnen, in 2012 haalde hij de showopgietingen naar Nederland.

De moderne mens snakt naar beleving, weten ze hier. Dolman, tussen het kijken naar de voorrondes met een handdoekje omgeslagen op een bankje in de zon, schetst dat zijn bedrijf drie doelgroepen onderscheidt. ‘We hebben de bewustwordingsgasten, die komen voor het zen-gevoel, klankschalen en meditaties. Er zijn de traditionele saunagangers, die willen in een sauna van 100 graden – hoe heter, hoe beter. En we hebben de entertainmentgasten. Die zijn echt een dagje uit en willen dan ook een show zien.’ Voor alle groepen is er een ‘belevenisprogramma’.

De wellnesswereld kent allerlei ogenschijnlijke tegenstrijdigheden. Neem het interieur; die kenmerkende, opzienbarende mix van zen en luxe, alsof Boeddha is gereïncarneerd als interieurstylist in Beverly Hills, een verlichte geest die per ongeluk dol is op goudglanzend reliëfbehang. En dan is er dus ook het fenomeen showopgieting, entertainment op een plek die eigenlijk om rust en stilte draait.

Aufguss masters

Het begon natuurlijk niet met lichten, muziek en verkleedpartijen. Naar verluidt is de opgieting ontstaan om sauna’s die gelucht werden snel weer op de juiste temperatuur en luchtvochtigheid te krijgen. Water werd op een gloeiendhete kachel gestort, de stoom met een doek door de ruimte gewapperd. Gaandeweg veranderde de ‘Aufguss’ in een ritueel, er kwamen etherische oliën bij, het water werd ingeruild voor ijs, het handdoekzwaaien tot een hogere kunst verheven. Deze traditionele opgieting wordt nog altijd veel gedaan in sauna’s, maar inmiddels is er op sommige plekken dus een showvariant bijgekomen.

Deelnemers kijken op een scherm naar de prestatie van hun concurrenten tijdens het Aufguss Weltmeisterschaft 2022. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het Aufgusstheater is een wonderlijk fenomeen, erkent Dolman. ‘Het is bijna niet uit te leggen. Je kunt je er niets bij voorstellen als je het nog nooit hebt gezien.’

Showopgietingen duren vijftien minuten en hebben een thema: Pirates of the Caribbean bijvoorbeeld, of de Elfstedentocht (inclusief Oranje Unox-muts). Er moet een verhaal verteld worden, want naast beleving snakt de moderne mens ook naar verhalen. De grote thema’s worden niet geschuwd: zo voert de Noorse delegatie vandaag een show op over een man die worstelt met een alcoholprobleem. De zogenoemde saunameesters of ‘aufguss masters’, degenen die de opgieting verzorgen, bedenken de show zelf. Tussen het acteerwerk door gooien ze ijsballen op de kachel en wapperen ze met een handdoek naar de gasten. Dat moet zo synchroon mogelijk.

Saunacultuur

Het publiek klapt uitzinnig als de Kill Bill-saunameesters soepel een handdoek naar elkaar gooien of een mooie beweging maken. Shannon Kooistra (26), de Uma Thurman van dienst, kleedt zich drie keer om tijdens de voorstelling, haar partner Lukasz Dluzniewski (38) houdt zijn spijkerbroek, overhemd en jasje aan. Hun huid spiegelt van het zweet, ‘aufguss masters’ moeten fit zijn om dit vol te kunnen houden.

Mensen buiten de sauna reageren vaak verbaasd als ze horen dat ze saunameester is, vertelt de 26-jarige Shannon Kooistra na de show. ‘Dan willen ze altijd meteen weten of wij ook naakt zijn tijdens het optreden.’ Dluzniewski en zij oefenden maanden op hun Kill Bill-opgieting.

Het is een kleine wereld, die van de Aufguss. Saunameesters reizen veel naar landen waar de opgietingen nog niet zo bekend zijn, om daar mensen op te leiden. The British Sauna Society is naar Voorst gekomen omdat het land volgend jaar ook wil meedoen met de wereldkampioenschappen. De Britse saunacultuur is anders dan de Nederlandse, zegt afgevaardigde Katie Bracher (40). ‘Bij jullie is iedereen stil in de sauna, bij ons niet. Britten worden ongemakkelijk van stiltes, het lukt ze niet om hun mond te houden.’ Juist daarom vindt Bracher de showopgietingen interessant. ‘Zo is duidelijk afgebakend wanneer er meegeleefd kan worden en wanneer het rustig moet zijn.’

Haar verklaring voor de opmars van de show-Aufguss? ‘We willen meer lol in ons leven.’ Zeker, een beetje gek is het wel, zegt Bracher. ‘Maar gek is goed.’