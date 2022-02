Chloe (17) moest vanmorgen haar thuisland en moeder achterlaten: ‘Ik denk dat alles vernietigd wordt’

In Kiev staan al de hele dag files om de stad te verlaten. Beeld AFP

Chloe (17) woonde in Charkov, in oostelijk Oekraïne. Tot haar moeder haar donderdag wakker maakte vanwege bominslagen. Ze pakte de backpack die al klaarstond en om 7 uur ’s ochtends zat ze in de auto met vrienden. Ze moesten weg uit Oekraïne.

‘We wisten waar Poetin toe in staat is en dat dit misschien zou gebeuren. Nu het zover is, voel ik me vooral leeg van binnen.’ Tot haar grote verdriet heeft ze haar moeder achter moeten laten. ‘Ze zit daar vast’, vertelt Romenska. ‘We hebben vijf katten en een zieke opa. Ze kon niet zonder hen weggaan, dat ging niet.’

Haar moeder schreef donderdagochtend op facebook een bericht in het Russisch, zoals ze zelf zegt om haar Russische vrienden wakker te schudden. ‘Laat me je niet vertellen hoe we ons voelden vanochtend om 5 uur. Het was donker, de lucht had flitsen. Laat ik niets schrijven over hoe eng het was.’

Ook schrijft ze over Chloe’s opa, een Rus van 84 jaar oud, die de Tweede Wereldoorlog en bezetting van Oekraïne door de Duitsers als kind overleefde. ‘Weet je wat hij zei? ‘Ik had nooit gedacht dat ik tot dit punt zou leven. Dit is zo verschrikkelijk en beschamend. Ik dacht dat ze echt onze broers waren, ik dacht dat ze normaal waren.’’

Het doet de 17-jarige Chloe pijn om haar woonplaats te verlaten. ‘Ik heb alleen mijn mobiel en andere gadgets mee kunnen nemen en een knuffel van vroeger. Mijn hele Starwars-legocollectie moest ik achterlaten. Ik denk dat het allemaal vernietigd of gestolen wordt.’

‘Met mijn familie heb ik een vluchtplan gemaakt’

In Lviv, de grootste stad van West-Oekraïne zit Orest Zub (34). Hij dacht dat hij in een veilig gebied woonde, omdat het verweg ligt van de separatistenrepublieken in het oosten. Maar inmiddels merkt Zub nog maar weinig van die veilige status. ‘Vrienden van mij die op een uur hiervandaan wonen, hebben Russische raketaanvallen gehoord’, zegt hij. ‘Het is ongelofelijk, we hadden nooit gedacht dat de oorlog ook ons zou bereiken.’

Op de straten is het een stuk rustiger dan normaal, vertelt Zub. ‘Veel restaurants zijn hier dicht, er rijden nauwelijks auto’s door de straten. Mogelijk omdat mensen richting de Poolse grens trekken, die ligt op zo’n veertig minuten rijden van hier.’ Voor zijn huis in het oude centrum van Lviv ziet Zub lange rijen voor geldautomaten staan. ‘Ook in supermarkten en apotheken is het erg druk. Mensen halen alles voor eerste hulp in huis en vrouwen slaan bijvoorbeeld tampons in.’

Orest Zub (34) vertelt hoe zich voor zijn huis in Lviv lange rijen vormen voor de geldautomaat. Beeld Orest Zub

Zub is vooralsnog niet van plan om de stad te verlaten, maar bereidt zich wel voor op een vlucht. ‘Iedereen hier heeft thuis een noodpakket staan, ook ik. Met de familie hebben we de afgelopen dagen veel gebeld over ons vluchtplan. Als het nodig is, gaan we naar ons buitenhuis. We hebben ook een plan C: naar Polen, maar ik ik hoop echt dat dat niet hoeft.’

Dat de oorlog zelfs zo ver in het westen van Oekraïne wordt gevoeld, moet de rest van Europa zorgen baren, vindt Zub. ‘Voor ons is het oosten heel ver weg. De afstand naar Donetsk is hetzelfde als de afstand naar het Duitse Frankfurt. Het is ook dichterbij de rest van Europa gekomen. Ik hoop dat Europese leiders daarbij stilstaan als ze nadenken over hun reactie op de Russen.’

Orest Zub is vooralsnog niet van plan om zijn woonplaats te verlaten. Beeld Orest Zub

‘Blijven om te vechten’

De Kievse Katya Cmill (37) ziet al vanaf 5 uur ’s ochtends de files vanuit haar raam. ‘Veel mensen werden wakker van het luchtalarm en zijn meteen vertrokken. Het was nog donker toen het al vaststond op Peremoge Ulitse, de weg naar het westen.’ Ze rijden naar het westelijk deel van Oekraïne, naar hun datsja’s (buitenhuizen) of misschien ook wel naar de Poolse grens. ‘De rij auto’s beweegt nauwelijks.’

De paniek in de hoofdstad is groot, vertelt de Oekraïense. ‘Al weken. Mijn zus heeft twee weken geleden een kindje gekregen en we hebben het er telkens weer over gehad: moeten we ze evacueren of niet. Haar man wilde blijven, om te vechten. Uiteindelijk zijn ze gebleven. Ze zitten nu thuis.’ Overal in de stad zijn de wapens uitverkocht, vertelt Chmill. ‘Schiettrainingen zijn al weken volgeboekt. Ikzelf zou zaterdag een cursus eerste hulp volgen, maar ik weet niet of die nu doorgaat.’

Ze heeft zelf al weken geleden besloten te blijven. ‘Nu wegrijden zou ik echt niet doen. Het is veiliger niet de weg op te gaan. Ergens heen gaan waar zich veel mensen verzamelen is ook onveilig. Dan maak je jezelf tot doelwit. Maar ik wil sowieso niet weg. Ik ben te kwaad. Ik wil mijn land niet verlaten, ik ga helpen hoe en waar ik maar kan. Zo direct ga ik bloed doneren, om maar iets te doen. Als ik nu vlucht en we verliezen ons land, zal ik me voor de rest van mijn leven schamen.’