Chirurgen in New York koppelen met succes varkensnier aan bloedsomloop hersendode patiënt

Het chirurgisch team in New York bekijkt de varkensnier bovenop het lichaam van de hersendode persoon. Beeld AP

Hoewel dat geen echte transplantatie is – men liet de nier liggen bovenop de patiënt – is het vooral dat laatste waarover men verrukt is. ‘Het zag eruit als iedere andere transplantatie van een levende donor’, zegt hoofdonderzoeker Robert Montgomery van het Langone Transplant Institute, in The New York Times. ‘Vaak werken nieren van overleden personen niet meteen, en duurt het dagen of weken voordat ze op gang komen. Maar deze werkte meteen.’

‘Het is niet zozeer dat we niet verwacht hadden dat dit mogelijk is', reageert desgevraagd ook hoogleraar transplantatiechirurgie Ian Alwayn (LUMC). ‘Maar het simpele feit dat ze dit gedaan hebben, maakt de weg vrij voor verder onderzoek. De onderzoeksgemeenschap was toch redelijk huiverig om dit te doen. Ik verwacht dat dit het onderzoek een flinke impuls zal geven.’

Tegen Amerikaanse journalisten zeiden de artsen dat de nier urine begon te maken en creatinine, een afvalproduct dat geldt als een maat voor nierfunctie. Een officiële, door vakgenoten beoordeelde publicatie in een medisch tijdschrift is er overigens nog niet.

Varkenshartkleppen

De Amerikaanse operatie markeert een nieuwe wind die waait door het onderzoek. Al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw brengen cardiologen geregeld varkenshartkleppen aan bij patiënten, en tegenwoordig ook insulineproducerende cellen, huidweefsel en botweefsel van varkens. ‘Maar dit is geen weefsel. In dit geval gaat het om een heel orgaan', zegt Alwayn.

De belangrijkse innovatie daarachter is dat men de dieren, door ze zeer precies genetisch te manipuleren met de revolutionaire nieuwe techniek ‘crispr cas’, meer geschikt maakt voor transplantatie naar de mens. Zo ontbrak bij de Amerikaanse varkensnier een suikermolecuul dat voor het menselijke immuunsysteem dient als alarmsignaal: oppassen, dit orgaan hoort hier niet. Dan nog zal de patiënt altijd zware afweerremmende medicijnen moeten gebruiken, verwachten experts.

Bavianen met varkenshart

Hoe lang het duurt voordat de techniek op levende menselijke patiënten kan worden ingezet, is onduidelijk. ‘Het zal niet in een paar maanden tot klinische proeven komen. Daarvoor moet je eerder denken aan jaren', zegt Alwayn.

Hoewel er in ons land momenteel ruim drieduizend mensen op de wachtlijst staan voor een nieuwe nier, is ‘xenotransplantatie’ van dier naar mens omstreden. Vanwege een mengsel van ethische bezwaren en medische risico's, vertelt Alwayn. ‘We hebben net de covidpandemie gekregen. Een van de angsten is dat je dierziektes zou overbrengen naar de mens.’ Toch leeft het onderwerp: zo organiseren diverse universiteiten, beroeps- en patiëntenverenigingen momenteel een reeks ‘donordierdialogen’ over de kwestie.

De Amerikaanse proeven staan dan ook niet op zichzelf. In Duitsland slaagden transplantatieartsen erin vier bavianen meer dan een halfjaar lang in leven te houden met het hart van een ‘vermenselijkt’ donorvarken – een vijfde baviaan overleed. En in onder meer Zuid-Korea probeert men momenteel varkensnetvliezen naar mensen te transplanteren.

Internationale wetenschappers zijn zowel afwachtend als opgetogen. ‘Een enorme doorbraak’, noemt de Amerikaanse hoogleraar transplantatiegeneeskunde Dorry Segev de niertransplantatie. Maar eveneens in The New York Times reageert Jay Fishman van het transplantatiecentrum van het Massachusetts General Hospital zuiniger. ‘Er is geen twijfel over dat dit een tour de force is’, benadrukt Fishman. ‘Maar of deze studie het onderzoeksveld echt vooruit helpt, hangt af van de data die ze hebben vergaard en of ze bereid zijn die te delen – of dat dit gewoon een stap is om te laten zien dat ze dit kunnen.’