Chirurgen de straat op voor vaccinatiecampagne: ‘Als jullie mijn zussen waren, zou ik jullie smeken’

Oproepen van coronaminister Hugo de Jonge en prikbussen ten spijt, de vaccinatiegraad stijgt nog amper. Chirurgen – die hun operaties moeten uitstellen wegens coronadrukte in het ziekenhuis – zijn zo wanhopig over de situatie dat ze de straat opgaan om gesprekken over vaccinatie te voeren. Roept de witte jas meer vertrouwen op?

Liever zou chirurg Sander Muijs deze dinsdagmiddag een gecompliceerde rugoperatie uitvoeren in het UMC Utrecht. Maar daar ligt zijn werk grotendeels stil, omdat de coronazorg beslag legt op de ziekenhuiscapaciteit die hij nodig heeft. ‘Deze week lukte het me nauwelijks nog om een bed te vinden voor een patiënt die binnenkwam met een acute dwarslaesie’, zegt hij met een gepijnigde blik.

Daarom staat hij deze middag in het winkelcentrum in Overvecht, met een zestal andere chirurgen die niet kunnen opereren vanwege de druk die corona legt op de zorg. Om in gesprek te gaan met voorbijgangers over het belang van vaccinatie. Andere zorgmedewerkers en de GGD regio Utrecht doen mee. In de Utrechtse flatwijk is de vaccinatiegraad veel lager dan gemiddeld, vooral onder jongeren. Nog geen derde van de 15- tot 20-jarigen is er gevaccineerd.

‘Ik hoop dat wij hier aan mensen kunnen uitleggen dat wij als chirurgen ons werk nog langer niet kunnen doen, als we niet gezamenlijk corona aanpakken’, zegt Muijs. Vaat- en traumachirurg in opleiding Tesse Leunisse vult aan: ‘Anders zouden we nu opereren. Het is frustrerend om elke dag te beginnen met het afzeggen van operaties. En het beantwoorden van bezorgde telefoontjes van mensen die vragen: wanneer ben ik nu eindelijk aan de beurt voor mijn operatie?’

Helse pijn

Chirurg Muijs vertelt over een patiënt die hij bijna twee jaar geleden al heeft beloofd hem aan zijn wervels te opereren. Hij moet zo veel medicatie nemen voor de helse pijn die hij lijdt, dat hij versuft op bed ligt. ‘Daardoor zijn zijn krachten zo afgenomen dat het risico groot is dat hij te zwak wordt voor de operatie, dan is zijn leven verwoest. En zo heb ik meer patiënten die waarschijnlijk nooit meer kunnen lopen omdat hun operatie te lang is uitgesteld.’

En ondertussen stijgt de vaccinatiegraad nog maar amper, ondanks de prikbussen en de extra druk van de invoering van de QR-code heeft nog steeds 15 procent zich niet laten inenten tegen corona. Een van de methoden die wel vruchten blijkt af te werpen, is voorlichting door huisartsen en andere ‘witte jassen‘. Dat weet de Rotterdamse huisarts Shakib Sana als geen ander. Op de vijf zaterdagen dat hij er met collega-artsen en GGD-medewerkers op de markt in Delfshaven stond, hebben zich 803 mensen laten vaccineren, vertelt hij trots.

Deze middag helpt hij het Utrechtse clubje met witte jassen op weg met hun voorlichtingsactie op het overdekte pleintje voor de de Hema, naast een mechanische Sinterklaas. ‘Het gaat er niet meteen om dat je mensen overtuigt, maar vooral dat je het gesprek aangaat’, legt Sana uit. ‘Dat je een zaadje plant.’

Initiatiefnemer is de activistische huisarts in opleiding Bernard Leenstra, onder meer bekend van de prullenbakvaccins. Van collega’s hoorde hij over hun frustraties vanwege de vele uitgestelde operaties. ‘Ik dacht: hoe kunnen we op een vriendelijke manier proberen de vaccinatiegraad te verhogen?’

Een passerende 76-jarige vrouw hoeven de medici in elk geval niet te overtuigen. ‘Het is toch wat als je operatie wordt uitgesteld als je levensbedreigend ziek bent, omdat de zorg z’n handen vol heeft aan mensen die willens en wetens geen vaccinatieprik hebben genomen’, zegt ze tegen Quinty Wagenaar, verpleegkundige op de Covid-afdeling.

Ziekteverzuim

Wagenaar heeft al een week weinig geslapen, toch vond ze deze actie ‘te belangrijk om te laten schieten’. Ze voelt de druk op haar en haar collega’s steeds verder toenemen. Daardoor stijgt het ziekteverzuim, waardoor de druk op de overblijvers nog hoger wordt, met nog meer uitvallers tot gevolg, een vicieuze cirkel. ‘Telkens worden de roosters omgegooid, en wordt er weer meer van ons gevraagd’, vertelt ze. ‘Niet eerder hebben we zo dicht tegen een zorginfarct aangezeten.’

Leenstra is in gesprek met drie ongevaccineerde MBO-studenten van 18, 19 en 20 jaar. Ze zijn bang onvruchtbaar te worden van de vaccinatieprikken, vertellen ze, dat hoorden ze in filmpjes op YouTube. ‘Ik wil er rustig over kunnen nadenken en niet worden gedwongen, door die QR-codes’, zegt Mel (20). ‘Wij voelen ons buitengesloten, helemaal als er straks 2G komt. Dan kan ik nergens meer sushi eten.’

Haar vriendin: ‘En nu gaat het opeens over een derde prik. Dat vind ik vaag.’

Leenstra vertelt dat zijn zus zwanger is geworden, gevaccineerd en wel. ‘Als jullie mijn zussen waren, zou ik jullie smeken; doe het. En weet, ik ben niet van de overheid, ik ben een simpele dokter. Maar natuurlijk is het jullie eigen beslissing.’

Goed verhaal

De meiden hangen aan zijn lippen. ‘Hij heeft een goed verhaal’, zegt Mel na het gesprek. ‘En hij zet ons niet onder druk.’ Ook veel andere voorbijgangers, gevaccineerd en ongevaccineerd, laten zich graag door de artsen bijpraten. Met hun witte jassen lijken ze meer vertrouwen in te boezemen dan, zoals een oudere vrouw zegt, ‘die zwalkers van de overheid’.

Huisarts Sana is langdurig in gesprek met een man die vertelt dat hij zich eigenlijk niet wil laten vaccineren. Maar zonder QR-code kan hij het restaurant van de Hema niet meer in waar zijn vrouw graag zit. Inmiddels voelt hij zich, om zijn relatie te redden, gedwongen om toch de prikken te halen.

Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Niet fijn dat hij zich gedwongen voelt, zegt Sana. ‘Hier in Overvecht zie je ook weer hoeveel onontgonnen gebied er nog is, zo veel mensen snakken nog naar informatie. Van artsen nemen ze meer aan dan van de overheid, lijkt het.’

Hoeveel mensen ze er overhalen zich te laten vaccineren, de artsen weten het niet. Maar ze moeten het doen, zeggen ze, in het belang van hun patiënten die al zo lang wachten op hun zorg. Uit hun verhalen wordt duidelijk hoezeer het ze aan het hart gaat. ‘Als je te lang wacht met een vaatoperatie, kunnen patiënten zo verslechteren dat ze het uiteindelijk niet overleven’, zegt chirurg Wassenaar. ‘Sommige van mijn patiënten die moeten wachten tot wij een pen uit heen been halen, lijden zo veel pijn’, vult traumachirurg Marijn Houwert aan. ‘Ik ben ervan overtuigd dat er steeds meer patiënten overlijden door de uitgestelde zorg als dit zo door gaat.’