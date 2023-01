‘Chippy’ Hipkins, de man die uit de schaduw van Jacinda Ardern stapt

De vertrekkende Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern (links) komt zondag aan op de bijeenkomst waar haar partij Labour Chris Hipkins (rechts) tot haar opvolger benoemt. Beeld AFP

Het plotselinge vertrek van de wereldwijd geroemde premier van Nieuw-Zeeland Jacinda Ardern heeft Chris Hipkins naar de voorgrond gekatapulteerd. Veel tijd om na te denken is hem niet gegeven: donderdag kondigde Ardern haar aftreden aan, zondag is Hipkins unaniem door de Labourpartij aangewezen als de man die haar moet zien te vervangen, en woendag wordt de 44-jarige al beëdigd als de nieuwe minister-president van Nieuw-Zeeland.

Hij geldt als een probleemoplosser, een ‘fixer’. Ardern schoof hem naar voren als de crisismanager die het covid-probleem mocht oplossen. Hipkins werd ‘interim-minister van Gezondheidszorg’ en stond aan de wieg van het keiharde ‘zero-covid-beleid’: Nieuw-Zeeland gooide zijn grenzen dicht en introduceerde een rigoureus lockdownbeleid. Het aantal slachtoffers en besmettingen behoorde er tot de laagste van de hele wereld. Dat het land ver weg, en midden in de oceaan lag hielp ook mee. Door de strenge aanpak kreeg het land de tijd om zijn inwoners te vaccineren.

Noodtoestand

De aanpak werkte dus, maar de strikte en langdurige lockdowns leidden tot steeds meer gemopper, zelfs tot een protestmars, en tot een gestage daling van de populariteit van de partij van Ardern en Hipkins. De lockdowns zijn nu voorbij, maar ze hebben plaatsgemaakt voor een economische noodtoestand die ook zijn weerslag heeft op de populariteit van de regering. De nieuwe premier krijgt maar acht maanden de tijd om daar nog iets aan te doen: op 14 oktober worden verkiezingen gehouden waarbij zal blijken of dat is gelukt.

De vrolijke nonchalance waarmee Hipkins de pers te woord staat zal hem daarbij zeker helpen. Als hij zich verspreekt is hij de eerste die daar grappen over maakt. In 2021 werd een uitspraak van Hipkins ‘quote van het jaar’. Tijdens een persconferentie versprak hij zich. Hij wilde zeggen dat mensen naar buiten konden om ‘de benen te strekken’, maar zei in plaats daarvan ‘de benen te spreiden’.

Hij realiseerde het zich meteen. ‘Daar gaan jullie de komende week veel grappen over maken.’ Spread your legs werd inderdaad een meme in Nieuw-Zeeland, en Hipkins zelf deed daar vrolijk aan mee. De volgende persconferentie dronk hij koffie uit een mok waarop zijn wijdbeense opmerking duidelijk leesbaar was afgedrukt. Zelfspot bleek de beste verdediging.

Loslippig

Soms is Hipkins wat al te loslippig. Vorig jaar moest hij excuses maken voor dingen die hij had gezegd toen de Nieuw-Zeelandse journaliste Charlotte Bellis probeerde haar vaderland tijdens de covid-restricties binnen te komen. Hipkins zei dingen over Bellis die hij vanwege afspraken over haar privacy niet had mogen zeggen. Dat is hem op fikse kritiek komen te staan.

‘Chippy’ Hipkins gaat prat op zijn eenvoudige komaf uit Hutt Valley in de regio Wellington. ‘Ik ben van The Hutt, een jongen die is opgegroeid in The Hutt.’ Hij zit in het parlement voor Remutaka, de streek rond het stadje Upper Hutt, met nog geen 50 duizend inwoners. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen, een zoon van 6 en een dochter van 4 jaar.