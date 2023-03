Chinezen weten maximale prestaties uit ‘oudjes’ van ASML te halen, en daar wordt het Westen nerveus van

Het kabinet wil onderzoeken hoe het kan voorkomen dat China met de machines van ASML intelligente wapensystemen kan maken. Beeld Bart van Overbeeke / via Reuters

‘Deze maatregel is gericht tegen de verdere militaire ontwikkeling van China en dan met name op het gebied van kunstmatige intelligentie’, zegt Bram Nauta, hoogleraar chipontwerp aan de Universiteit Twente. China is daarin al behoorlijk ver, bijvoorbeeld bij gezichtsherkenning. Chinezen worden overal op straat gevolgd door camera’s die kijken of iemand door rood loopt, of wellicht een demonstratie bijwoont die de partijleiding niet zint.

Niet prettig, maar kinderspel vergeleken bij de ontwikkeling van een hele reeks nieuwe wapens gebaseerd op AI. Zegt Eric Schmidt, de voormalige baas van Google en tegenwoordig actief in Istari, een Amerikaans bedrijf dat met AI wapensystemen ontwikkelt. Onlangs zei hij in het technologieblad Wired dat hij verwacht dat toekomstige, zelfstandig opererende militaire systemen net zoveel impact zullen hebben als de uitvinding van de kernbom. Wie de beste AI-systemen heeft, stelt Schmidt, kan straks de beste beslissingen nemen en de volgende oorlog winnen.

Kunst- en vliegwerk

Het Westen wordt nerveus van dit idee. Washington vindt het prima dat China chips fabriceert die een auto tussen de wegbelijning kunnen houden. Maar chips die steeds intelligentere beslissingen kunnen nemen, die zien de Verenigde Staten (en nu ook Den Haag) liever niet in handen van Beijing. Maar waarom worden nu ook oudere chipmachines van ASML verboden? Kunnen daar ook zulke geavanceerde chips mee worden gemaakt?

Een chipmachine kun je vergelijken met een keukenmachine, zegt Nauta. ‘Je kunt er allemaal hulpstukken aan hangen om er verschillende gerechten mee te bereiden.’ Een moderne machine kan meer dan een ouder exemplaar. Maar de technologie is niet allesbepalend. ‘Het hangt van de kwaliteit van de kok af, wat je ermee kunt maken’, zegt Nauta.

China blijkt goede koks te hebben. Zij weten met kunst- en vliegwerk op een relatief oude machine (de zogenoemde DUV-technologie, die nu deels op de nominatie staat voor een exportverbod) geavanceerdere chips te maken, met transistoren van 7 nanometer. Dat is zo klein dat ze eigenlijk alleen met een moderne EUV-machine geproduceerd kunnen worden. Die mocht al niet aan China worden verkocht.

Tijd en geld

Woensdagavond kondigde het kabinet aan dat ook oudere DUV-machines straks niet zomaar meer naar China mogen. Welke precies zegt minister Liesje Schreinemacher van Buitenlandse Handel pas tegen de zomer te weten. Ook ASML weet het nog niet, maar verwacht dat zijn DUV-machines met zogenoemde immersive technologie op de zwarte lijst komen.

Waarom mag China deze oudere machines niet meer kopen? Het gevaar schuilt in de grootte van de transistors. Hoe kleiner de transistors, hoe meer ervan op een chip passen en hoe krachtiger de prestaties. De beste DUV-machines komen ongeveer tot 15 nanometer. EUV-machines kunnen nog flink kleiner, tot 5 nanometer en in de toekomst nog kleiner. Maar Chinese ‘koks’ weten dus met oudere machines al tot 7 nanometer te komen.

Dat gaat niet vanzelf, zegt Kofi Makinwa, hoogleraar chiptechnologie aan de TU Delft. Om fijnere lijntjes te kunnen schrijven, moet de zogenoemde wafer waarop de chip geëtst wordt, meerdere keren worden belicht. Vaker belichten kost tijd en dus geld. Om snel de nieuwste smartphone te kunnen bouwen, investeren chipmakers daarom in veel duurdere EUV-machines van ASML. Domweg omdat die in dezelfde tijd meer chips produceren.

Intelligente wapensystemen

Voor militaire toepassingen is tijd en geld van minder belang. Door gebruik te maken van langzamere, kostbaardere DUV-machines, weet China toch ‘EUV-chips’ te maken. Daar wordt het Westen zenuwachtig van, omdat het Chinese wapens vreest die duizenden kilometers kunnen vliegen, op straat een tegenstander spotten en die ter plekke uitschakelen.

Maar AI gaat niet alleen over gezichtsherkenning. Het kan ook worden ingezet om wachtwoorden te kraken, kerncentrales plat te leggen of sluizen open te gooien. ‘Het gaat erom wie superioriteit op het gebied van AI heeft’, zegt Nauta. ‘Dan ben je de baas. En dat begint nu te ontstaan.’

Met de jongste maatregel wordt deze route nu afgesloten, verwachten Nauta en Makinwa. Want met de oudere DUV-machines reik je niet kleiner dan 7 nanometer. ‘3, 2 of 1 nanometer is echt ondenkbaar’, aldus Nauta. ‘Zelfs met de beste kok.’

Dit betekent onherroepelijk dat de Chinese ontwikkeling van AI stokt. Het kabinet zegt de komende maanden uit te zoeken hoe het kan zorgen dat China nog wel geavanceerde consumentenelektronica kan maken met de machines van ASML, maar geen intelligente wapensystemen.

Bot wapen

Makinwa noemt het exportverbod een bot wapen. ‘China wordt hiermee op alle fronten op afstand gezet. Het beperken van de militaire mogelijkheden leidt onvermijdelijk ook tot een rem op commerciële toepassingen.’

De achterstand van China op het Westen zal door de maatregel de komende tien jaar alleen maar groter worden, verwacht ook Nauta. ASML dendert gewoon door, terwijl China blijft hangen in technologie die snel veroudert. Als de DUV-machines in China straks ook niet meer onderhouden mogen worden (wat ook door ASML gebeurt), zal de achterstand nog sneller groeien. Nauta: ‘Het is kansloos dat China over tien jaar de kennis heeft om de geavanceerde chips van dat moment te maken.’

De kans dat Beijing de kennis dan maar komt halen bij ASML, schat Nauta klein. ‘Veel van die kennis zit bij toeleveranciers, van VDL tot Zeiss. Als je die wilt stelen, moet je tweehonderd toeleveranciers hacken. En zelfs als je de informatie hebt, weet je niet hoe je haar moet toepassen.’

Nauta zegt voorstander te zijn van vrije wereldhandel. ‘Maar stel dat China straks een drone kan ontwikkelen die duizend kilometer kan vliegen en die in Oekraïne president Zelensky herkent en uitschakelt. We moeten ervoor zorgen dat ze dat niet kunnen.’