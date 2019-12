Chinezen verplicht op de foto bij aankoop simkaart

De nieuwe maatregel zal het nog moeilijker te maken om kritische informatie te verspreiden in China. Beeld AFP

Sowieso was anoniem bellen en surfen in China al langer uit den boze: sinds 2013 moeten Chinezen bij het afsluiten van een telefoonabonnement hun identiteitskaart voorleggen en een foto laten maken. Maar sinds afgelopen zondag moeten nieuwe klanten hun hoofd ook ronddraaien en even met de ogen knipperen. Zo wordt een opname gemaakt die geschikt is voor gezichtsherkenning.

De nieuwe maatregel zal het nog moeilijker te maken om kritische informatie te verspreiden in China, waar elke sociale media-account aan een telefoonnummer – en dus een identiteit – is gelinkt. Tot nog toe wisten dissidenten die hindernis te omzeilen door simkaarten door te geven of identiteitskaarten van familieleden te gebruiken. Met gezichtsherkenning wordt dat lastiger.

Gezichtsherkenning is in opmars in China, dat een wereldleider op het gebied van hightech wil worden. De technologie wordt in sommige hotels gebruikt om in te checken, in banken om geld op te nemen, en in steeds meer winkels om ‘met een glimlach’ te betalen. Een aantal scholen experimenteert met gezichtsherkenning om het gedrag van studenten te monitoren.

Controlestaat

Die toepassingen stuiten in China steeds vaker op tegenstand, vooral van consumenten die vrezen dat hun persoonlijke data niet veilig worden opgeslagen. In Hangzhou klaagde een professor onlangs een safaripark aan omdat hij zijn abonnement ineens enkel nog met gezichtsherkenning kon gebruiken. Het ministerie van Onderwijs kondigde een beperking aan op het gebruik van de technologie in scholen, na klachten van ouders.

Kritiek die je in China veel minder hoort – ook omdat de politiek van de Communistische Partij er niet hardop in twijfel kan worden getrokken – is dat de verzamelde beelden ook gebruikt kunnen worden om burgers te controleren. Nu al telt China naar schatting 200 miljoen beveiligingscamera’s, waarvan zo’n 20 miljoen met gezichtsherkenning. Daarmee worden volgens de politie heel veel misdaden opgelost.

Maar al die camera’s vormen ook een steeds uitgebreidere controlestaat. Zo ontdekte The New York Times dat gezichtsherkenning in China wordt gebruikt om Oeigoeren te surveilleren, een vervolgde etnische minderheid. De beelden van nieuwe telefoniegebruikers worden opgeslagen bij de telecombedrijven, maar die zijn volgens de Nationale Inlichtingenwet van 2017 verplicht om met de Chinese inlichtingendiensten samen te werken.