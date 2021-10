Chinezen leggen rumoerige pleindansers stilte op met ‘anti-pleindansinstrument’

Een pleindans in Nanjing in de Chinese provincie Jiangsu. Beeld Getty Images

Pleindansen heeft zijn wortels in de Culturele Revolutie (1966 tot 1976), toen een collectivistische groepsgeest hoogtij vierde en de bevolking groepsgewijs loyaliteitsdansjes voor Mao Zedong uitvoerde. Deze inmiddels gepensioneerde generatie vindt in pleindansen een goedkope manier om fit te blijven, nieuwe vrienden te maken en de dagelijkse sleur te doorbreken.

Met tientallen of honderden andere ‘dama’, zoals vrouwen van middelbare leeftijd in China neerbuigend worden genoemd, de openbare ruimte in beslag nemen om danspasjes in te studeren is gratis, gezellig én goedgekeurd door de overheid, die pleindansen in 2016 officieel heeft opgenomen in het Vijfjarenplan voor Nationale Fitness.

Zo'n 100 miljoen Chinese vrouwen en enkele mannen pleindansen, maar in de dichtbevolkte steden is openbare ruimte een schaars goed. Bejaarden die buiten geruisloos tai chi oefeningen doen, met een tol spelen of koorzingen schuiven wel een stukje op, maar jongeren zijn minder inschikkelijk als pleindansers hun basketbal- en voetbalvelden bezetten, bijvoorbeeld door sloten van sportfaciliteiten te vernielen om zich toegang te verschaffen.

Wie bezwaar maakt tegen de manier waarop pleindansers andere recreanten verdringen met keiharde muziek en luid geschreeuw en gekwebbel, komt van een koude kermis thuis. Klagen leidt geheid tot ruzie met zo’n grote groep, waar zelfs de politie liever niet tegen optreedt.

Hier speelt een generatiekloof. Pleindansers vinden zichzelf speciaal, omdat hun jeugd in het teken stond van collectieve opoffering voor de Communistische Partij. Bloedfanatiek op het hysterische af trotseren ze de elementen om met vijftigduizend mensen te dansen voor een vermelding in het Guiness Book of Records en ze begrijpen werkelijk niet dat anderen zich eraan ergeren.

Volgens de Chinese wetenschapper Song Jiahong van de Universiteit van Yunnan zijn pleindansers ongevoelig voor herrie, door de luide propaganda die in hun jeugd uit luidsprekers schalde. Muziek uit kolossale draagbare speakers roept een nostalgisch gevoel op. Des te groter de groep, des te harder de muziek, zodat dansers op de achterste rij de beats ook goed horen.

Vandaar dat ouders met kinderen die leren voor proefwerken of Chinezen die hoofdpijn krijgen van de technodreun-hit ‘Klein Appeltje’, pleindansers weren – liefst zonder regelrechte confrontaties. Vanaf veilige hoogte uit het raam van een torenflat dansers bekogelen met uitwerpselen of het insmeren van de openbare ruimte met glibberige goedjes, zoals smeerolie en gefermenteerde sojabonenkaas – een walgelijk ruikende smaakmaker – is enkele malen succesvol toegepast.

Nu is er verlossing van de herrie met een muisklik te regelen op winkelwebsite Taobao. Die verkoopt voor ruim 30 euro een ‘anti-pleindansinstrument’ dat speakers in een straal van vijftig tot tachtig meter uitschakelt. Internetgebruikers prijzen het apparaatje, dat eruit ziet als een zaklantaarn, als ‘sociale rechtvaardigheid.’

Wellicht dat als reactie meer groepen zullen overschakelen op de ‘silent disco’ met koptelefoons, die pleindansgroepen in een tweetal steden na klachten van omwonenden hebben aangeschaft.