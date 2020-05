Chinezen gaan terug naar school, en vinden het ‘wel goed om voorzichtig te zijn’

Chinese scholieren gaan weer naar school. Dat daar een strikt veiligheidsregime heerst om besmettingen uit te sluiten deert ze weinig. Na drie maanden afzondering thuis snappen ze dat wel. Bovendien dwingen de maatregelen ze zich helemaal op de studie te concentreren, en dat komt in het eindexamenjaar eigenlijk wel goed uit.

Als Liu Chenpung ’s ochtends de schoolpoort binnengaat, staat daar een leerkracht, een politieagent en een verpleger in beschermingspak. Ze meten ieders temperatuur, en wie koorts heeft wordt meteen naar het ziekenhuis gebracht voor een virustest. Tijdens de schooldag volgen nog drie temperatuurcontroles. Zo proberen Chinese scholen elk risico op een virusuitbraak te bannen.

Liu – een zesdeklasser in Dalian, een stad in Noord-China – gaat sinds 15 april weer naar school, na tweeëneenhalve maand onderbreking. Maar zijn normale schoolleven heeft hij nog niet terug. De leerlingen op zijn school dragen maskers, zitten aan aparte tafeltjes op anderhalve meter afstand, en lunchen om beurten. Ze mogen niet sporten, niet naast elkaar lopen en niet praten op de gang. Nog meer dan anders is alles gericht op studeren. Maar Liu vindt het eigenlijk best prima.

‘Ik heb geen enkel probleem met de maatregelen, zegt Liu (19), telefonisch tijdens een vrij uurtje in het weekend – doordeweeks mag hij niet bellen. ‘Ik heb niet het gevoel dat ze mijn schoolleven te veel beïnvloeden, en ik denk dat ze noodzakelijk zijn. Ik woon in een buurprovincie van Heilongjiang, waar de epidemie recent weer erger is geworden. Ik denk dat het goed is om voorzichtig te zijn.’

Examens

In China, waar de pandemie tijdens de vakantie uitbrak en alle scholen maandenlang dicht bleven, is het onderwijs weer met mondjesmaat begonnen. Tussen begin maart en eind april heropenden alle scholen de deuren – die in Wuhan als laatste, op 27 april – maar niet voor alle leerlingen. De prioriteit ging naar de derde en zesde klas van de middelbare school, die belangrijke examens hebben. Vooral de gaokao, het eindexamen voor de laatstejaars, moest absoluut doorgaan.

Dus was het zaak die leerlingen zo snel mogelijk weer op school te krijgen, ook al leek de bevolking daar nog niet klaar voor. In een enquête van een krant in Guangzhou, een week voor de heropening van de scholen, zei 87 procent van de ouders zich zorgen te maken over de veiligheid van hun kinderen. Slechts 10 procent was blij met de heropening. Guangzhou is relatief zwaar getroffen door het virus, en de éénkindpolitiek heeft bovendien veel Chinese ouders overbeschermend gemaakt.

‘De eerste dag was ik best bang’, zegt ook Li Ming (17), een leerling van ‘middelbare school nummer 1’ in Shaxian, een district in de zuidoostelijke provincie Fujian. ‘Op school komen zo veel mensen uit verschillende steden en dorpen bijeen, dat leek me riskant. Maar ik heb het gevoel dat de maatregelen goed worden toegepast, en na een week was ik het gewend. In het begin liep iedereen ver van elkaar, nu zie je vaak twee of drie leerlingen samen.’

Drie keer per dag wordt bij iedereen de temperatuur gemeten. Beeld AFP

Verdeeld over twee lokalen

In Li Mings school zijn ingrijpende maatregelen genomen: om voldoende afstand te kunnen houden, zijn de klasgroepen over twee lokalen verdeeld. Terwijl de leerkracht in het ene lokaal lesgeeft, zien de leerlingen in het andere lokaal de les via livestreaming. Na drie dagen wordt er omgewisseld. ‘Dat werkt goed’, zegt Li. ‘De klaslokalen zijn naast elkaar, dus als je een vraag hebt, kun je de leerkracht bereiken.’

’s Ochtends begint elke klas op een ander tijdstip, zodat er geen grote groepen voor de schoolpoort ontstaan, en ’s middags eten ze om beurten in de kantine. Iedereen heeft daar zijn vaste zitplaats, op afstand van elkaar, en moet zijn gezicht naar dezelfde kant richten. Een leerkracht deelt de maaltijden uit en haalt achteraf de lege schotels weer op. Alles om contact tussen de studenten te vermijden. De leerkrachten zelf hebben allemaal een virustest ondergaan.

In Liu Chunpengs school mogen leerlingen in de gangen niet naast elkaar lopen en niet praten. Liu vindt dat prima, maar ergert zich aan het ‘formalisme’, de politiek correcte term in China voor regelneverij. ‘In de toiletten staan de jongens veel dichter bij elkaar te praten, maar daar zegt de leerkracht niets van. Waarschijnlijk heeft hij alleen opdracht gekregen om in de gang te controleren. Of hij doet zijn werk enkel in het zicht van de bewakingscamera’s, waar de decaan hem kan zien.’

Stoom afblazen

Een beetje saai is het wel, geven de leerlingen toe. Ze kunnen moeilijker met vrienden praten, en ze kunnen geen stoom meer afblazen tijdens basketbalpartijtjes. Maar in deze fase van hun studie was daar toch al amper tijd voor. In hun laatste jaar studeren Chinese leerlingen non-stop voor hun gaokao, het eindexamen dat hun universiteit bepaalt en daarmee hun slaagkansen in het leven. ‘Ik heb geen tijd om mijn vrienden te missen’, zegt Li Ming. ‘Ik focus op mijn studie.’

Liu en Li zijn vooral blij dat ze weer naar school kunnen, want als je thuis studeert, is het moeilijk je te concentreren. Nu zitten ze weer in hun vaste ritme van drillen en repeteren, nodig voor het eindexamen waar ze zich al hun hele leven op voorbereiden. Wegens de epidemie is de gaokao met een maand uitgesteld naar 7 en 8 juli, en die extra maand willen ze optimaal benutten om hun score zo hoog mogelijk te krijgen. Zo bekeken komen die coronabeperkingen niet eens zo slecht uit.

De vraag is wel: wat als straks alle leerlingen weer naar school komen? Vanaf maandag komen stap voor stap ook de andere klassen terug. Dan kunnen lang niet alle maatregelen in stand worden gehouden. Maar Liu en Li maken zich niet zo’n zorgen: met maskers, handen wassen en zo veel mogelijk afstand houden komt het wel goed. ‘Iedereen heeft nu twee, drie maanden in afzondering gezeten’, zegt Li Ming. ‘Ik denk niet dat het grote problemen zal opleveren.’