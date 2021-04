Chinese wietcriminelen, ook actief in Nederland, opgepakt in Spanje

De criminelen tapten voor hun wietteelt genoeg stroom af om 1.177 huishoudens van elektriciteit te voorzien. Beeld EPA

Van oudsher richten Chinese triades zich op heroïne en amfetamine, maar de afgelopen jaren duiken steeds vaker Chinese criminele organisaties op in de illegale wietteelt. Zij hebben Spanje tot de spil in hun wietproductie gemaakt, blijkt ook uit eerdere acties van de Spaanse politie waarbij grote aantallen Chinese wietcriminelen werden opgepakt.

Maandag arresteerde de Spaanse politie vijfenzestig Chinezen in Spanje, Portugal en Nederland die de opbrengst van 13 enorme wietplantages in heel Europa aan de man brachten. De 40 duizend wietplanten van de Spaanse plantages zijn goed voor een straatwaarde van ruim 7 miljoen euro. De politie kwam de organisatie op het spoor via een onderschepte zending wiet in 2019.

De zogenaamde Fujian Bang, zoals de Spaanse politie de relatief nieuwe Chinese speler op de Europese wietmarkt noemt, bestaat uit twee grote families. De wiet werd binnenshuis geteeld met behulp van kunstlicht. De stroom, genoeg om 1.177 huishoudens van elektriciteit te voorzien, werd illegaal van het net afgetapt.

Om hun snel uitdijende imperium van wietplantages en opslagruimtes te financieren, wierf de criminele organisatie ‘investeerders’ die 100 duizend euro inlegden. De Chinese wietcriminelen worden er ook van beschuldigd dat ze met ontvoeringen en geweld de plaatselijke en internationale concurrentie uit de weg probeerden te ruimen. De groep zou minstens 700 zendingen wiet naar Frankrijk, Portugal, Duitsland, Roemenië, Nederland en Engeland hebben verzonden.

Chinees-Europese wietsyndicaten

De laatste jaren ontpopt Spanje zich als een belangrijk centrum voor de op Europese markten gerichte Chinese wietcriminaliteit. Een van de oorzaken volgens de Spaanse politie is het grote aantal Chinese ondernemers dat in Spanje is neergestreken en zijn geld tot de financiële crisis van 2008 verdiende met groothandels en detailhandel. Toen door de recessie die activiteiten niet winstgevend meer waren, vertrokken veel Chinese zakenmensen. Ze verhuurden hun leegstaande opslagruimtes op afgelegen industrieterreinen aan andere Chinezen, die daar wietkwekerijen begonnen. Dat bleek uit eerdere politieacties in heel Spanje waarbij grote hoeveelheden wiet, contant geld en luxe auto's in beslag werden genomen.

Op de diensten van een enkele Spaanse elektricien en een handjevol voornamelijk Vietnamese straatdealers na, houden deze Chinees-Europese wietsyndicaten teelt, distributie en handel volledig in eigen hand. Ze maken bijvoorbeeld gebruik van illegaal naar Europa gesmokkelde Chinezen voor de verzorging van de wietplanten.

De Spaanse politie stelde bij eerdere grote vangsten in 2018 dat de illegale wietteelt in Spanje enorm is gegroeid door toedoen van de Chinese drugsmaffia. Volgens het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken is de hoeveelheid in beslag genomen wiet in 2017 met 55,7 procent gestegen. Ook Amerikaanse en Britse politiediensten melden regelmatig dat Chinese bendes actief zijn in de illegale wietteelt.