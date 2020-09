Chinese vastgoedmagnaat ‘het Kanon’ voor 18 jaar de cel in wegens kritiek op leider Xi

Vastgoedmagnaat Ren Zhiqiang. Beeld AFP

In een land zonder onafhankelijke rechtbanken is een beschuldiging van corruptie een eenvoudige methode om critici op te bergen. Nu heeft de Communistische Partij een telg van de Rode Adel – met een onderminister als vader behoorde Ren tot de Beijingse elite – definitief de grote mond gesnoerd.

De reden: een vernietigend essay dat de Chinese partijleider en president Xi Jinping in maart op de hak nam als een ‘machtshongerige clown’. Het is niet ondertekend, Xi wordt niet bij naam genoemd, maar Ren wordt als auteur gezien wegens verwijzingen naar zijn eerdere uitbarsting uit 2016. Toen bespotte hij het commando aan de Chinese partijpers het woord ‘Partij’ als achternaam aan te nemen als teken van gehoorzaamheid. Nadat de partij aldus ‘het volk heeft verlaten’ heeft Xi volgens Ren tijdens de corona-uitbraak fout op fout gestapeld. ‘Ondanks dat je reepjes stof als lendendoek ophoudt in een poging de realiteit van je naaktheid te verbergen, verhul je niet in het minst je vastberaden ambitie om keizer te zijn, en de vastbeslotenheid om iedereen die je tegenhoudt te vernietigen.’

Gisteren bekende Ren in een Beijingse rechtbank schuld: hij ziet af van beroepsmogelijkheden en is uit de partij gezet. Gepensioneerd hoogleraar politicologie Zhang Ming van de Volksuniversiteit China veroordeelt het vonnis als ‘buitengewoon streng’. ‘Dit laat zien dat iedereen die iets tegen het regime durft in te brengen zal worden afgeranseld,’ aldus Zhang tegenover persbureau Reuters.

Krijgen intellectuelen zoals Zhang al regelmatig te maken met intimidatie, dissidentie in de eigen gelederen straft de Communistische Partij hard af. Signalen van ontevredenheid binnen de partij ondergraven de opgelegde eensgezindheid in de verering van Xi. In 2016 kwam Ren er met een waarschuwing van af – zijn partijlidmaatschap werd opgeschort, hij mocht een jaar niet op sociale media – maar de partij waarschuwt maar één keer. Deze keer hielden Rens afkomst, zijn vriendschap met een vicepremier en zijn status als succesvol ondernemer hem niet uit de gevangenis.

De politiebus waarin Ren Zhiqiang is afgevoerd. Beeld AFP

Het is voorstelbaar dat meer nazaten van China’s revolutionaire families na ettelijke jaren niet aflatende zuiveringen minder gelukkig met Xi zijn. Op dit moment is een grote schoonmaak in het politie- en veiligheidsapparaat gaande, die tot het partijcongres in 2022 voortduurt. Zulke campagnes maken de zonen en dochters van de revolutionaire families nerveus. Soms komen uit deze potdicht gesloten wereld zeldzame signalen dat niet iedereen als één man achter Xi staat.