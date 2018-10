Chinese torpedobootjager haalt 'gevaarlijke' manoeuvres uit bij Amerikaans marineschip

De militaire spanningen tussen de VS en China zijn nog verder opgelopen door een kortstondige confrontatie tussen de marines van beide landen. Een Chinese torpedobootjager kwam in de Zuid-Chinese Zee zo gevaarlijk dichtbij een Amerikaans oorlogsschip, dat deze moest uitwijken om een botsing te voorkomen.

De Amerikaanse torpedobootjager USS Decatur (midden), met twee andere marineschepen van de VS, tijdens een oefening in de Stille Oceaan in 2016. Foto US Department of Defense

Het incident vond zondag plaats maar werd dinsdag pas bevestigd door de Verenigde Staten. Volgens een woordvoerder van de Amerikaanse Pacific-vloot kwam het Chinese schip op zo’n veertig meter van de boeg van de USS Decatur.

Sancties vanwege samenwerking met Rusland

De confrontatie dreigt de relatie tussen Beijing en Washington nog verder te verslechteren. China is boos omdat de VS vorige maand sancties afkondigden tegen het Chinese leger vanwege de aankoop van wapens in Rusland. Een nieuwe wet in de VS maakt het mogelijk andere landen te straffen voor onder andere militaire samenwerking met de Russen.

Deze wet werd aangenomen door het Congres om Moskou te laten boeten voor onder andere de annexatie van de Krim en de bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

Op een satelietfoto van het eilandje Woody in de Zuid-Chinese Zee is de militaire opbouw in het gebied zichtbaar. Een Chinese J-11-gevechtsjager maakt zich op om op te stijgen. Foto REUTERS

Op het matje geroepen

Sinds de afkondiging van de sancties, nam de Chinese regering diverse tegenmaatregelen om de VS onder druk te zetten de strafmaatregelen in te trekken. Zo kreeg een Amerikaans marineschip vorige week geen toestemming om aan te meren in de haven van Hongkong. Ook werden de Amerikaanse ambassadeur en de militaire attaché in Beijing op het matje geroepen.

Volgens de Amerikaanse marine naderde het Chinese schip, de Luoyang, op een ‘onveilige en niet-professionele wijze’ de USS Decatur vlakbij het Gaven-rif. Het schip zou diverse ‘agressieve manoeuvres’ hebben uitgevoerd en de torpedobootjager USS Decatur hebben gemaand het gebied te verlaten.

Beijing claimt het grootste deel van de Zuid-Chinese Zee. De afgelopen jaren heeft China militaire faciliteiten gebouwd op kunstmatige eilandjes in deze belangrijke en strategische waterweg. Zo zijn er radarinstallaties gebouwd, raketsystemen geïnstalleerd en landingsbanen aangelegd. Ook landen regelmatig Chinese gevechtsvliegtuigen op de eilandjes, bij wijze van machtsvertoon van Beijing.

De USS Decatur twee jaar geleden in de Zuid-Chinese Zee. Foto AP

'Provocatieve acties'

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde de aanwezigheid van de Luoyang in het gebied maar sprak van ‘provocatieve acties’ van de Amerikanen. Het ministerie riep de VS te stoppen met deze acties.

De marines van de VS, Groot-Brittannië en Australië varen regelmatig demonstratief nabij de Chinese eilandjes om te benadrukken dat de Zuid-Chinese Zee een internationaal vrije waterweg is. Vorige maand liet Washington ook een B-52-bommenwerper boven het gebied vliegen, tot boosheid van de Chinezen.

Op het kunstmatige eiland Subi hebben de Chinezen een landingsbaan aangelegd. Ook andere landen in de regio claimen gebied in de Zuid-Chinese Zee. Foto AP

Bezoek afgezegd

De Amerikaanse minister van Defensie Mattis heeft een bezoek deze maand aan China inmiddels afgezegd vanwege de felle Chinese protesten tegen de Amerikaanse sancties. Ook werd dinsdag militair overleg tussen beide landen geannuleerd. Volgens Beijing gebeurde dat op verzoek van Washington. De relatie tussen beide landen is sinds het aantreden van president Trump ook gespannen door de heffingen die de VS hebben ingevoerd op Chinese goederen.