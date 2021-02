Chinese staatsomroep mag niet meer uitzenden in het Verenigd Koninkrijk

De Chinese president Xi Jinping in een programma op CGTN, de Engelstalige Chinese nieuwszender waar de Chinese communistische partij de baas is over de inhoud op de zender. Beeld Getty Images

Sinds de oprichting van het eerste Engelstalige kanaal in 2000 heeft de Chinese staatszender zijn internationale operaties wereldwijd met miljardeninvesteringen opgetuigd. Onder de naam CGTN zendt de Chinese staatstelevisie in meer dan honderd landen programma’s uit. Ze bestaan uit positief getinte verhalen over China en zijn doordrenkt van propaganda voor de communistische partij. CGTN stelt dat het onafhankelijke journalistiek bedrijft, maar de zender wordt als onderdeel van de staatsomroep aangestuurd door het centrale propagandabureau, een van de machtigste organen van de communistische partij.

Stoppen met uitzenden

Een licentiehouder, Star China Media, vertegenwoordigt CGTN in het Verenigd Koninkrijk. Deze treedt echter slechts als distributeur op en heeft geen enkele redactionele zeggenschap over de programma’s. Omdat volgens de Britse wetgeving voor eigendomsstructuren in de media de vergunninghouder niet gecontroleerd mag worden door politieke groeperingen, moet CGTN stoppen met uitzenden in het Verenigd Koninkrijk. Om dezelfde reden werd in 2012 de Britse vergunning van Press TV ingetrokken, het Engelstalige station van de Iraanse staatstelevisie.

CGTN probeerde de vergunning te redden door haar over te doen aan een ander bedrijf, dat ook onder de paraplu van de staatsomroep valt. Ofcom wees die constructie af omdat ook daar de communistische partij alle touwtjes in handen heeft. CTGN gaf geen commentaar.

Klachten

Ofcom kwam tot het verbod na klachten over CGTN van de mensenrechtenorganisatie Safeguard Defenders. Die baseert zich op de getuigenissen van twee buitenlanders, die elk zeggen dat ze in detentie in China met martelingen zijn gedwongen tot het afleggen van schuldbekentenissen. Die zijn herhaaldelijk op CGTN uitgezonden, wat volgens de Chinese staatsomroep ‘het algemeen belang diende’.

De Britse stap tegen CGTN past bij de verkilling in de Chinees-Britse verhoudingen. Na een kortstondig ‘Gouden Tijdperk’ waarin Londen en Beijing met het oog op de Brexit de economische banden aanhaalden, liggen de twee regeringen tegenwoordig met elkaar overhoop. Bron van spanning is het feit dat het Verenigd Koninkrijk zich opwerpt als toevluchtsoord voor inwoners van de voormalige Britse kroonkolonie Hongkong die aan nieuwe Chinese veiligheidswetgeving voor Hongkong willen ontkomen. Ook Britse kritiek op de behandeling van de islamitische Oeigoerse minderheid, die in heropvoedingskampen wordt opgesloten, is Beijing een gruwel.

Het Chinese nieuwsbureau van de Britse omroep BBC kreeg vrijwel direct na de beslissing van Ofcom de wind van voren. Om te beginnen eist het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken excuses van de BBC wegens berichtgeving over de coronapandemie, die volgens de Chinese overheid ‘nepnieuws’ is. Dat weigert de BBC.

In China werkzame buitenlandse correspondenten worden vaker aangepakt als vergelding voor beslissingen in hun thuislanden die nadelig zijn voor Chinese staatsmedia. Toen vorig jaar de Verenigde Staten Chinese staatsmedia aanmerkten als ‘buitenlandse agenten’ in plaats van als mediabedrijven en het aantal visa voor Chinese journalisten beperkten, zette China een tiental Amerikaanse correspondenten uit.