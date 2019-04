Chinese spionnen stelen geheimen Nederlands chipmachinebedrijf: schade tot in de honderden miljoenen

Met een schade van enkele honderden miljoenen euro’s is het voor zover bekend de grootste spionage ooit bij een Nederlands bedrijf. De Chinese spionnen hebben als ASML-medewerkers jarenlang toegang gehad tot de interne netwerken in de vestiging in het Amerikaanse San Jose, en maakten daar broncodes, software, prijsstrategieën en geheime gebruikershandleidingen buit.

De diefstal gebeurde onder regie van de in 2014 opgerichte ASML-concurrent XTAL. Aan dat bedrijf werd de gestolen informatie doorgespeeld. Daardoor kon XTAL een jaar later al grote klanten wegkapen bij ASML, waaronder elektronicagigant Samsung. Een rechter in Californië veroordeelde XTAL eind 2018 tot een schadevergoeding van 223 miljoen dollar, blijkt uit een vonnis dat tot nog toe onopgemerkt bleef, behalve op enkele juridische blogs. XTAL vroeg eind vorig jaar faillissement aan.

Chinese staatsteun

Hoewel ASML geen harde bewijzen heeft aangetroffen voor banden tussen de Chinese staat en XTAL, blijkt uit onderzoek van het FD dat XTAL’s Chinese moederbedrijf Dongfang Jingyuan banden heeft met het Chinese ministerie van Wetenschap en Technologie. Het bedrijf krijgt staatssteun voor een project dat de Chinese positie op de chipmarkt moet versterken.

De AIVD waarschuwt al een tijd voor Chinese bedrijfsspionage in de Nederlandse techsector. In mei komt het kabinet met een zogeheten China-notitie, waarin een meer protectionistische houding tegenover China wordt omschreven.

Een verstoorde houding tussen ASML en China is lastig voor het bedrijf, omdat het land een belangrijke afzetmarkt is voor het bedrijf met bovendien veel groeipotentieel. Ook maakt de ASML-top zich volgens het FD zorgen over politieke druk vanuit de VS, die zich mogelijk wil mengen in de export van machines naar China.