Chinese regering verwijdert duizenden onafhankelijke nieuwsaccounts, wegens ‘politiek schadelijke’ inhoud

De Chinese regering heeft in de afgelopen drie weken 9.800 socialmedia-accounts verwijderd die onafhankelijk nieuws brachten. De cyberdienst CAC besloot hiertoe omdat ze ‘sensationele, vulgaire of politiek schadelijke’ inhoud zouden bevatten.

Toeristen kijken op een smartphone. De gemiddelde Chinese volwassene spendeert twee uur en 39 minuten per dag op een mobiel apparaat, blijkt uit een recent rapport. Beeld LightRocket via Getty Images

De ‘schoonmaakoperatie’ maakt deel uit van een campagne die de cyberdienst op 20 oktober begon. Ook werden grote socialmediabedrijven gesommeerd om op te treden tegen de ‘chaos’ op hun platforms.

China heeft de censuur de afgelopen jaren verscherpt met nieuwe wetgeving. Ook werden mediabedrijven aan banden gelegd en in de gaten gehouden en werden campagnes ingezet om informatie te verwijderen die volgens Beijing niet acceptabel was.

Volgens de CAC werden de duizenden accounts ook verwijderd omdat tijdens de campagne werd ontdekt dat ze de geschiedenis van de Communistische partij zouden ‘verdraaien’. Ook worden ze ervan beschuldigd het imago van het land ‘zwart te maken en helden van het land te belasteren’.

Chinese stewardessen in traditionele klederdracht bij de opening van het partijcongres in maart. Veel accounts werden ervan beschuldigd de naam van de Communistische Partij te bezoedelen. Beeld EPA

Flink toegenomen

De grote socialmediabedrijven, zoals Weibo en WeChat, werden tot de orde geroepen omdat ze de ‘chaos’ en ‘ongebreidelde groei’ onder onafhankelijke mediabedrijven op hun platforms niet wisten te voorkomen.

‘De chaos onder deze accounts heeft de belangen van de bevolking geschaad’, aldus de cyberdienst in een verklaring. Het gaat hier om onafhankelijke nieuwsaccounts die officieel niet zijn geregistreerd bij de autoriteiten. Deze accounts zijn de laatste jaren flink in aantal toegenomen.

Onder hen zijn platforms die aan onderzoeksjournalistiek doen of juist gespecialiseerd zijn in roddelnieuws. Vele zijn enorm populair, omdat zij met hun bijzondere of sensationele berichten afwijken van wat de officiële media brengen. Doelwit van de cyberdienst waren ook platforms met pornografische inhoud, die in China zijn verboden.

Geblokkeerd

Een gebruiker van Weibo vroeg zich af waarom een kunst- en cultuurblog zoals Youshuguang werd geblokkeerd. ‘Er zijn geen aanwijzingen dat zij de regels overtreden en hun stukken zijn op een beschaafde manier opgeschreven’, aldus deze gebruiker. ‘Je wordt geblokkeerd als je de waarheid opschrijft. En je wordt geblokkeerd als je leugens verspreidt. Wat moeten wij nou zeggen?’

Een van de slachtoffers van de campagne was Ngocn, een groep die populaire artikelen publiceert over sociale onderwerpen. Twee accounts van hen werden verwijderd. Maar de groep zei in een verklaring gewoon door te gaan met hun artikelen.

‘Dit is een tijd waarin accounts worden weggevaagd’, aldus de groep. ‘Het begon met het blokkeren van een artikel of het censureren van een toespraak die was verboden. En vandaag, plotseling, hebben wij geen account meer.’