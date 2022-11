Chinese regering houdt onverminderd vast aan zerocovidbeleid: ‘Ze hebben zichzelf in een soort catch-22 gebracht’

Werknemers van de Chinese autoriteiten houden de wacht aan de poort van wijk in Bejing waar een bewoner besmet is met corona. Beeld Reuters

Afgelopen weekeinde ondervond jij weer eens aan den lijve hoe streng het Chinese zerocovidbeleid is. Hoe ging dat?

‘Omdat er een besmetting was aangetroffen, ging zaterdag mijn eigen wijk in Beijing in lockdown. Mijn wijk bestaat uit een enorm blok met ongeveer tien flatgebouwen, wat binnentuinen en parkeerplaatsen met daaromheen een omheining. Nu zit de hele wijk op slot: de ingangen zijn afgesloten. De negenduizend inwoners mogen wel terug naar huis, maar kunnen daarna de wijk niet meer uit.

‘Voor de meeste inwoners van mijn wijk duurt de lockdown waarschijnlijk drie dagen. Maar de bewoners van de driehonderd appartementen in hetzelfde gebouw als de besmette persoon moeten zeven dagen binnen blijven. Wie rond de besmette persoon woont, moet zelfs naar een hotel of een containerdorp, voor een gecentraliseerde quarantaine.

‘Ik was zelf niet thuis toen de lockdown inging. Bij terugkomst stond ik daardoor voor een gesloten poort met de keuze: wil ik naar binnen? Dan zit ik ook vast. Of ga ik het even aankijken? Ik heb voor dat laatste gekozen. Ik logeer nu bij vrienden elders in de stad.’

Waarom koos je voor die optie?

‘Het probleem met die lockdowns is dat je niet weet wanneer ze eindigen. Als tijdens de lockdown meer besmettingen worden aangetroffen, kan de lockdown zomaar verlengd worden. Het leek mij daarom een beter plan om af te wachten tot de wijk weer opengaat.’

Dit soort verhalen deden vlak na het uitbreken van de pandemie al veelvuldig de ronde. Is dit nog altijd representatief voor heel China?

‘Ja, dit gebeurt voortdurend. Het zerocovidbeleid geldt onverminderd. Maar omdat de omikronvariant zo besmettelijk is, veroorzaakt dat veel overlast en lockdowns. Ik hoor bijna dagelijks van mensen in mijn omgeving dat ze vast zijn komen te zitten. De lockdown waar ik nu mee te maken heb, stuit in de buitenwereld op veel verbazing, maar is voor China niet zo bijzonder.

‘Mijn buren en ik hebben eigenlijk nog geluk. Veel mensen in China zijn er erger aan toe: zij zitten weken of zelfs maanden vast. Sommigen hebben moeite om aan eten of medische zorg te komen. Het heeft ook grote economische impact. Als je een eigen zaak hebt of in de platformeconomie werkt, heeft zo’n lockdown grote gevolgen.’

Hoe krijgen Chinezen te horen dat ze in lockdown moeten?

‘Via het lokale wijkcomité. Dat is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de lockdown. Het comité moet ervoor zorgen dat de wijk afgesloten wordt en iedereen dagelijks getest wordt. Het is ook mogelijk om online boodschappen te bestellen, die door het wijkcomité worden gedistribueerd.

‘Het valt me op dat die wijkcomités steeds vaker zeggen dat ze zelf niet achter de lockdowns staan. Voorheen stelden ze zich streng op. Het was je plicht om mee te werken aan de volksgezondheid, vonden zij toen. Nu klinkt een ander, meer verontschuldigend geluid. Ze geven aan dat ze de maatregelen van hogerhand krijgen opgelegd.

‘Het wijkcomité beschikt bovendien over weinig informatie. Nieuws over lockdowns komt altijd op het laatste moment. Op WeChat, het Chinese WhatsApp, vragen mijn buren voortdurend wanneer ze weer naar buiten mogen. Ze willen weten wanneer ze weer naar hun werk kunnen en hun kinderen weer naar school mogen. Het enige antwoord dat ze krijgen, is: je moet afwachten.’

Is er protest tegen de harde lockdowns?

‘In mijn buurt houdt iedereen zich rustig, maar in de dagelijkse omgang voel ik wel dat steeds meer mensen genoeg hebben van het zerocovidbeleid. Velen hadden gehoopt dat dat beleid na het Partijcongres van twee weken geleden versoepeld zou worden. Dat blijkt niet het geval.

‘Ondertussen neemt het aantal besmettingen weer toe. Zondag heeft China meer dan vijfduizend besmettingen geregistreerd – het hoogste aantal sinds mei. Volgens recente cijfers zitten meer dan 200 miljoen mensen in een hele of halve lockdown.

‘Over de langere lockdowns horen we minder, omdat die vaak in grensstreken plaatsvinden. Dat is minder zichtbaar. Op plekken waar de lockdowns gepaard gaan met extreme wantoestanden, breken de laatste tijd wel protesten uit. In Tibet gingen bijvoorbeeld mensen de straat op. En in Lanzhou werd geprotesteerd na het overlijden van een driejarig kind dat geen medische hulp kreeg.’

Bestaat er voor de regering van Xi Jinping nog een uitweg uit deze situatie?

‘De Chinese autoriteiten hebben zichzelf in een soort catch-22 gebracht. Enerzijds is duidelijk dat de economie en het welzijn van de mensen enorm lijden onder het zerocovidbeleid. Anderzijds zou het loslaten van het virus door de gebrekkige groepsimmuniteit waarschijnlijk tot veel ernstig zieken en overlijdens lijden.

‘Toch is het niet zo dat de regering geen opties heeft om de schade te beperken. Het zou helpen om meer ouderen te vaccineren. De Chinese overheid deinst er normaal gesproken niet voor terug om met harde hand iets af te dwingen, maar je ziet geen grote campagne om deze kwetsbare mensen te beschermen.’