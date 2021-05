‘Chinese raketresten neergekomen in Indische Oceaan’

De lancering van de Lange Mars 5B-raket op 29 april. Beeld AFP

Delen van de raket kwamen om 10.24 uur Beijing tijd (04.24 Nederlandse tijd) de atmosfeer binnen en landden op een locatie met de coördinaten 72,47 graden oosterlengte en 2,65 graden noorderbreedte in de Indische oceaan, ergens ten zuidwesten van India en Sri Lanka.

De Chinese media baseren hun verslaggeving op de informatie die zij van het China Manned Space Engineering Office hebben ontvangen.

De Chinese raket die eind april in een baan om de aarde werd gelanceerd, raasde zaterdagavond laat terug naar de aarde in een ongecontroleerde afdaling. De afgelopen dagen uitten sommige astronomen zorgen over de terugkeer van de resten van de 30 meter lange raket. Het is volgens ruimtevaartdeskundigen de eerste keer in dertig jaar dat een zo groot brokstuk ongecontroleerd terugkeert in de dampkring.

De Chinezen stellen dat het meeste puin van de draagraket is verbrand bij terugkeer in de dampkring en dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat er enige schade is veroorzaakt.