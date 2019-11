Chinese provincie sluit 32 glazen bruggen na dodelijke ongevallen

De glazen brug in Zhangjiajie in de zuidelijke provincie Hunan. Beeld AP

Nadat in 2016 de glazen brug van Zhangjiajie – 430 meter lengte op 300 meter hoogte – geopend werd, leek een nieuwe trend te zijn gezet. In een rap tempo werden in China glazen attracties gebouwd om toeristen te trekken.

Tegenwoordig zijn er naar schatting 2.300 glazen bruggen, wandelpaden en uitkijkpunten, verspreid door het hele land. 32 daarvan bevinden zich in de noordelijke provincie Hebei.

In 2016, vlak na de opening van de glazen brug van Zhangjiajie, viel er een gewonde nadat er enkele vallende rotsen op hem belandden bij het oversteken. De brug werd dertien dagen na opening voor enige tijd gesloten, omdat er meer dan tien keer zoveel mensen op af kwamen dan de brug kon dragen. Een jaar later was er een dodelijk slachtoffer in de provincie Hubei. Eerder dit jaar stierf een toerist elders in China nadat hij uitgleed over een gladde glazen brug. Nog eens zes andere toeristen raakten ernstig gewond.

De Chinese overheid heeft de lokale autoriteiten opgedragen om ‘uitgebreide veiligheidsbeoordelingen’ uit te voeren. In Hebei werd daarop besloten om alle glazen attracties te sluiten. Daaronder valt ook de beroemde brug in Hongyagu, die 488 meter lang is en gemaakt van meer dan duizend glazen panelen.