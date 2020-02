Chinese president Xi was al vroeg op hoogte van uitbraak coronavirus

Cruiseschip Diamon Princess ligt in quarantaine in de haven van Yokohama, Japan. Beeld REUTERS

Volgens de Chinese autoriteiten begint de toename van het aantal gevallen van besmetting langzaam af te vlakken. De afgelopen dagen nam de groei steeds iets verder af. De Chinese nationale gezondheidscommissie meldde zondag dat het aantal nieuwe gevallen de voorgaande 24 uur met 2 duizend omhoog was gegaan. Het totale aantal mensen dat besmet is geraakt, bedraagt nu 68.500. Het aantal doden is opgelopen tot ruim 1.650, vrijwel allemaal in China.

Een goed teken is volgens een woordvoerder van de gezondheidscommissie dat het aantal zware gevallen naar beneden gaat, ook al blijft het aantal mensen die er ernstig aan toe zijn hoog in de stad Wuhan waar de uitbraak begon.

Het lijkt erop dat de Chinese autoriteiten met de publicatie van de rede van Xi willen laten zien dat de regering niet heeft zitten slapen, maar van meet af aan haar best heeft gedaan om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Maar het duurde daarna nog twee weken voordat de autoriteiten werkelijk ingrepen. Tegen die tijd waren al miljoenen mensen uit Wuhan uitgezwermd voor de viering van het Chinese nieuwjaar, met als gevolg dat het virus ook in andere delen van het land opdook.

Daar komt bij dat de autoriteiten de eerste tekenen van de uitbraak juist onder het tapijt probeerden te vegen. De arts Li Wenliang werd zelfs opgepakt voor het verspreiden van valse geruchten, toen hij eind december alarm sloeg. De jonge oogarts overleed een maand later aan de gevolgen van het virus.

Ook een andere klokkenluider, de Chinese hoogleraar rechten Xu Zhangrun, werd gestraft voor zijn kritiek op de aanpak van de virusuitbraak en op het gebrek aan openheid. Volgens vrienden van de dissidente hoogleraar is hij onder huisarrest geplaatst onder het mom van quarantaine. Om te voorkomen dat hij zich verder kritisch uitlaat, hebben de autoriteiten zijn internetverbinding afgesneden. Ook is zijn WeChat-account, het Chinese WhatsApp, geschrapt.

Cruiseschip Diamond Princess

De Japanse autoriteiten maken zich zorgen over het stijgend aantal mensen dat aan boord van het cruiseschip Diamond Princess besmet is geraakt met het virus. Dit weekeinde kwamen er zeventig nieuwe gevallen bij. Aan boord van het schip dat met 3.600 passagiers in quarantaine in de haven van Yokohama ligt, zijn nu al 355 mensen besmet geraakt.

Amerikaanse hulpverleners in beschermende pakken gingen zondag aan boord van het schip om Amerikaanse passagiers eraf te halen. Zij zouden later worden overgevlogen naar de VS. Ook Canada, Hongkong, Zuid-Korea en Italië hebben plannen om hun onderdanen van het schip weg te halen. Passagiers die een verhoogde temperatuur hebben of andere ziekteverschijnselen vertonen, mogen niet mee. Zij worden voor controle overgebracht naar Japanse ziekenhuizen.

Van de zeventien mensen – vijftien Nederlanders en twee Chinese partners – die op zondag 2 februari terugkeerden uit het Chinese Wuhan, is niemand besmet met het coronavirus. De zeventien hebben hun quarantaine in Nederland zondag in goede gezondheid afgerond. Hun quarantaine is opgeheven.

Westerdam

Over de Nederlandse passagiers van het cruiseschip Westerdam, die vrijdag in Cambodja eindelijk van boord mochten, ontstond afgelopen weekend onduidelijkheid. Op het schip zou een 83-jarige Amerikaanse vrouw besmet zijn geraakt met het virus. De GGD kondigde aan alle 91 Nederlandse passagiers te zullen controleren. Later werd bekend dat sommigen van hen al in Nederland waren aangekomen, en anderen vastzaten in een luxe hotel in Phnom Penh.