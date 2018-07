Chinese politie pakt man op na explosie vuurwerkbom bij ambassade VS

De Chinese hoofdstad Beijing is donderdag opgeschrikt door een explosie vlakbij de Amerikaanse ambassade. Op beelden van de plek was een grote rookwolk te zien. Volgens de politie zijn er geen doden gevallen.

Een 26-jarige man uit Binnen-Mongolië is opgepakt die volgens de politie een zelfgemaakte vuurwerkbom tot ontploffing heeft gebracht. Hij was zelf de enige die hierbij lichtgewond raakte. Zijn motief is nog onduidelijk. De verdachte is afkomstig uit Tongliao, een stad in het oosten van Binnen-Mongolië.

Verbazing

Volgens ooggetuigen deed de explosie zich voor op een kruispunt, zo’n 200 meter bij de ambassade vandaan. Het is daar elke dag druk, onder andere omdat veel Chinezen zich melden bij de ambassade voor het aanvragen van een visum. Alleen een politieauto raakte beschadigd bij de explosie.

Na enkele uren opende de ambassade de deuren weer en werden visa-aanvragen weer in behandeling genomen. ‘Alles ziet er nu weer gewoon uit’, zegt Volkskrant-correspondent Marije Vlaskamp die ter plekke is. ‘Het verkeer gaat weer gewoon door. De mensen verbazen zich eigenlijk meer over alle aandacht.’

Het incident deed zich voor in de ochtend lokale tijd. De politie en de ambassade wilden niet ingaan op een bericht eerder van de communistische partijkrant Global Times dat ook een vrouw was opgepakt. Zij zou zichzelf hebben overgoten met benzine. Mogelijk wilde de vrouw zich in brand steken.

De Amerikaanse ambassade ligt in het noordwesten van de hoofdstad en was tot nu toe niet eerder het doelwit van aanslagen. In de buurt liggen ook de ambassades van onder andere India, Frankrijk en Israël.